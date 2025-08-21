Noć donacija u „Zmajevom srcu“

Klub „Zmajevo srce“ u Tuzli u petak će biti domaćin humanitarne večeri posvećene prikupljanju sredstava za nabavku poni konja, koji će postati dio sadržaja izletišta namijenjenog djeci.

Ova inicijativa posvećena je djeci koja se suočavaju sa zdravstvenim izazovima i malignim bolestima, kojima će ovaj prostor postati mjesto igre, oporavka, terapije i radosti.

Noć donacija u Klubu „Zmajevo srce“

Akcija počinje u petak, 22. augusta u 19 sati, u prostorijama Kluba „Zmajevo srce“ u TC Sjenjak. Događaj je osmišljen kao „noć donacija“, gdje će posjetioci moći probati palačinke koje će pripremati Rusejla, Sabiha i Samra uz pomoć konobara Saše i Irmele.

„Ovo je veče humanosti i dobrote, sigurna sam da će Klub Zmajevo srce biti prepun i da ćemo uspjeti obezbijediti sredstva za poni konje“, istakla je Halilović.

Rusejla Halilović istaknula je i odakle potiče ideja o nabavci poni konja. Naime prema riječima stručnjaka, upravo ove životinje imaju izuzetno pozitivan uticaj na djecu, jer im pomažu u socijalnom razvoju, prilagođavanju i izgradnji povjerenja kroz kontakt sa životinjama.

Izletište „Zmajevo srce“, smješteno nedaleko od Tuzle s panoramskim pogledom na grad, biće mjesto gdje će djeca moći osjetiti te blagodati, a Halilović vjeruje da će podrška građana ispuniti Klub do posljednjeg mjesta i time osigurati da sve bude spremno za svečano otvorenje koje je planirano početkom septembra.