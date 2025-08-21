Noć donacija u „Zmajevom srcu“

Ali Huremović
Noć donacija Zmajevo Srce

Klub „Zmajevo srce“ u Tuzli u petak će biti domaćin humanitarne večeri posvećene prikupljanju sredstava za nabavku poni konja, koji će postati dio sadržaja izletišta namijenjenog djeci.

Ova inicijativa posvećena je djeci koja se suočavaju sa zdravstvenim izazovima i malignim bolestima, kojima će ovaj prostor postati mjesto igre, oporavka, terapije i radosti.

Noć donacija u Klubu „Zmajevo srce“

Akcija počinje u petak, 22. augusta u 19 sati, u prostorijama Kluba „Zmajevo srce“ u TC Sjenjak. Događaj je osmišljen kao „noć donacija“, gdje će posjetioci moći probati palačinke koje će pripremati Rusejla, Sabiha i Samra uz pomoć konobara Saše i Irmele.

„Ovo je veče humanosti i dobrote, sigurna sam da će Klub Zmajevo srce biti prepun i da ćemo uspjeti obezbijediti sredstva za poni konje“, istakla je Halilović.

Rusejla Halilović istaknula je i odakle potiče ideja o nabavci poni konja. Naime prema riječima stručnjaka, upravo ove životinje imaju izuzetno pozitivan uticaj na djecu, jer im pomažu u socijalnom razvoju, prilagođavanju i izgradnji povjerenja kroz kontakt sa životinjama.

Izletište „Zmajevo srce“, smješteno nedaleko od Tuzle s panoramskim pogledom na grad, biće mjesto gdje će djeca moći osjetiti te blagodati, a Halilović vjeruje da će podrška građana ispuniti Klub do posljednjeg mjesta i time osigurati da sve bude spremno za svečano otvorenje koje je planirano početkom septembra.

pročitajte i ovo

Vijesti

N1 nije prodat!

Tuzla i TK

U Tuzli akcija prikupljanja sredstava za izletište “Zmajevo srce”

BiH

Zaključci većine: Dodik ostaje predsjednik RS

Vijesti

Bh. kadetkinje nakon preokreta savladale Dansku na Evropskom prvenstvu

Vijesti

U akciji „Smagler“ uhapšeno 16 osoba zbog trgovine drogom

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]