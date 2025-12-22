Uposlenici Klinike za hirurgiju UKC-a Tuzla uključili se u humanu akciju „Zmajevog srca“

Veliko srce i istinsku humanost još jednom su pokazali uposlenici Klinike za hirurgiju UKC Tuzla, koji su se uključili u humanu akciju kluba „Zmajevo srce“, za prikupljanje i podjelu novogodišnjih paketića djeci na Pedijatrijskoj klinici UKC-a Tuzla, oboljeloj od malignih oboljenja, kao i djeci sa invaliditetom okupljenoj u udruženjima koja o njima brinu.

Na čelu sa načelnikom Klinike za hirurgiju, prof. dr. Zlatanom Mehmedović, ljekari i ostalo osoblje pokazali su solidarnost i društvenu odgovornost. Uposlenici Klinike zajednički su prikupili novčana sredstva za kupovinu novogodišnjih paketića, koji će biti uručeni djeci smještenoj na pedijatrijskoj klinici.

Iz „Zmajevog srca“ ističu da ovakve geste imaju neprocjenjivu vrijednost, jer iza svake donacije stoji poruka podrške, nade i brige. Učešće zdravstvenih radnika, koji se svakodnevno bore za zdravlje svojih pacijenata, dodatno potvrđuje da ljubav, zajedništvo i humanost ostaju temeljne vrijednosti koje povezuju cijelu zajednicu.

