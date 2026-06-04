Fond solidarnosti nema lijekova za UKC Tuzla, pokazuje nova objava Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla u kojoj je navedeno da ni početkom juna nisu dostavljene pojedine terapije namijenjene pacijentima.

JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla objavio je da na dan 3. juni 2026. godine Fond zdravstvenog osiguranja FBiH ovoj zdravstvenoj ustanovi nije dostavio više lijekova. Na listi se nalaze Nilotinib 200 mg cps, Nilotinib 150 mg cps, Lenalidomid 25 mg, Fluorouracil amp. 250 i 500 mg, Idarubicin amp, Mitoxantron amp, Abirateron Accord tbl. 500 mg, Etopozid cps. 100 mg i Ciklofosfamid, odnosno Endoxan tbl. 50 mg.

Za većinu građana ovi nazivi zvuče kao stručni medicinski pojmovi koje je teško povezati sa svakodnevnim životom. Međutim, iza svakog od ovih lijekova stoje terapije koje se koriste kod ozbiljnih bolesti, najčešće u liječenju onkoloških i hematoloških pacijenata. Upravo zato ovakva objava nije samo tehnička informacija iz zdravstvene ustanove, nego vijest koja direktno pogađa ljude koji čekaju liječenje.

Fond solidarnosti nema lijekova za terapije koje pacijentima znače vrijeme

Kada se kaže da Fond solidarnosti nema lijekova, to za pacijente ne znači samo da određena stavka trenutno nije stigla u bolničku apoteku. U praksi, to može značiti neizvjesnost za osobe koje čekaju terapiju za leukemiju, multipli mijelom, karcinom prostate, karcinome probavnog sistema, dojke, pluća ili druge maligne bolesti, zavisno od dijagnoze i terapijskog protokola koji određuje ljekarski tim.

Nilotinib se koristi u liječenju hronične mijeloične leukemije, odnosno jedne vrste raka krvi. Lenalidomid se primjenjuje kod određenih bolesti krvi i koštane srži, među kojima su multipli mijelom, mijelodisplastični sindromi i pojedini limfomi. Fluorouracil, poznat i kao 5-FU, jedan je od lijekova koji se koriste u terapiji različitih karcinoma, naročito karcinoma debelog crijeva, želuca, pankreasa i dojke.

Idarubicin se povezuje s liječenjem akutne mijeloične leukemije, dok se Mitoxantron koristi u određenim onkološkim i hematološkim terapijama, a u nekim indikacijama i kod multiple skleroze. Abirateron je lijek koji se koristi kod karcinoma prostate, posebno kada se bolest proširila na druge dijelove tijela. Etopozid je lijek koji se primjenjuje u liječenju više vrsta karcinoma, uključujući karcinom pluća, testisa, limfome i druge bolesti, dok se Ciklofosfamid, odnosno Endoxan, koristi u terapiji različitih malignih bolesti, uključujući limfome, leukemije, rak dojke i multipli mijelom.

Ova pojašnjenja ne znače da svaki pacijent s navedenom dijagnozom prima baš taj lijek, niti da svaki lijek ima samo jednu namjenu. Terapiju određuju ljekari prema stanju pacijenta, vrsti bolesti i protokolu liječenja. Ipak, lista jasno pokazuje da se radi o lijekovima koji su važni za ozbiljne dijagnoze i da svaka nestašica može otvoriti dodatni strah kod pacijenata i njihovih porodica.

Problem se ponavlja nakon manje od mjesec dana

Ovo nije prva objava UKC-a Tuzla o lijekovima koji nisu dostavljeni. RTV Slon je o istoj temi pisao i 21. maja 2026. godine, kada je javnost također informisana da ovoj zdravstvenoj ustanovi nedostaje dio terapija.

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Nova lista od 3. juna pokazuje da se problem nastavlja. Dio lijekova ponovo se nalazi na spisku, a pojavljuju se i nove stavke, poput Nilotiniba od 150 mg i Ciklofosfamida, odnosno Endoxana. Za pacijente to znači da prethodna objava nije bila izolovan slučaj, nego da se ista situacija ponavlja u kratkom periodu.

U zdravstvenom sistemu vrijeme ima posebnu težinu. Pacijentima koji čekaju onkološku ili hematološku terapiju nije svejedno da li će lijek stići danas, za nekoliko dana ili tek nakon dodatnih procedura. Za njih svaka nova lista nedostajućih lijekova znači novo pitanje, da li će terapija biti nastavljena prema planu.

Pacijenti ne bi smjeli ostati između liste i odgovora

Pacijenti ne odlučuju o nabavkama, ne vode tendere, ne potpisuju ugovore i ne mogu ubrzati isporuku lijekova. Ipak, kada lijekova nema, posljedice najprije osjećaju upravo oni.

Zbog toga je važno da javnost ne posmatra ovu informaciju samo kao spisak farmaceutskih naziva. Radi se o terapijama koje se koriste kod bolesti za koje je liječenje često dugotrajno, teško i emocionalno iscrpljujuće. Porodice pacijenata u takvim okolnostima ne traže samo podatak da lijek nije dostavljen, nego odgovor kada će biti dostupan i da li će liječenje biti nastavljeno bez dodatnog zastoja.

Fond solidarnosti nema lijekova, UKC Tuzla ponovo objavljuje listu, a pacijenti ostaju u neizvjesnosti. Upravo zato ova situacija traži jasnije informacije nadležnih, posebno jer se ne dešava prvi put.

Nova lista otvara pitanje odgovornosti

Objava UKC-a Tuzla od 3. juna ponovo otvara pitanje zbog čega dolazi do zastoja u dostavi lijekova i kada će terapije biti osigurane. Kada se u kratkom periodu više puta objave informacije o nedostajućim lijekovima, javnost s pravom očekuje objašnjenje šta je uzrok problema i kako će se spriječiti da se isti scenario ponavlja.

Za pacijente, ovo nije rasprava o nadležnostima. Njima je najvažnije da terapija bude dostupna onda kada je potrebna. Posebno je osjetljivo što se radi o lijekovima koji se koriste kod teških dijagnoza, zbog čega svako čekanje nosi dodatni pritisak.

UKC Tuzla je objavio novu listu lijekova koji nisu dostavljeni ovoj zdravstvenoj ustanovi. Sada se očekuje odgovor nadležnih o tome kada će lijekovi biti dostupni pacijentima i šta će biti urađeno da se ovakve objave ne ponavljaju iz mjeseca u mjesec.