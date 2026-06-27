Objavljeni termini dobrovoljnog darivanja krvi u TK za narednu sedmicu

U Tuzlanskom kantonu naredne sedmice bit će organizovano više akcija dobrovoljnog darivanja krvi, a krv se, osim u predviđenim terminima, može darovati i svakim radnim danom u Poliklinici za transfuziologiju UKC Tuzla.

Prva akcija planirana je u ponedjeljak, 30. juna 2026. godine, u Živinicama. U akciji će učestvovati pripadnici Oružanih snaga BiH iz Vojne baze Dubrave, a darivanje krvi bit će organizovano u Ambulanti petog logističkog bataljona od 09:00 do 11:30 sati.

U utorak, 1. jula 2026. godine, krv će moći darovati građani iz mjesnih zajednica Brčanska Malta i Solina. Akcija će biti održana u Poliklinici za transfuziologiju u Tuzli, u periodu od 08:00 do 15:00 sati.

Dan kasnije, 2. jula 2026. godine, akcija darivanja krvi bit će organizovana u Banovićima. Učesnici su Policijska stanica Banovići i stanovništvo mjesnih zajednica, a akcija će biti održana u prostorijama Policijske stanice od 09:00 do 11:00 sati.

U petak, 3. jula 2026. godine, krv će darovati i učesnici iz kompanije Voith Hydro Bosnia u Lukavcu. Akcija će biti održana u prostorijama Voith Hydro Bosnia, u terminu od 09:00 do 11:30 sati.

Osim u predviđenim terminima, krv se može darovati i u Poliklinici za transfuziologiju UKC Tuzla svakim radnim danom od 08:00 do 15:00 sati.