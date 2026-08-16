Nova prilika za buduće studente: Drugi upisni rok na UNTZ počinje 18. augusta

Kandidati koji nisu uspjeli ostvariti upis u prvom roku ili su tek donijeli odluku o nastavku školovanja uskoro će imati novu priliku. Drugi upisni rok na Univerzitetu u Tuzli počinje 18. augusta i trajat će do 28. augusta 2026. godine.

Prijave se podnose studentskoj službi fakulteta ili Akademije dramskih umjetnosti na koju kandidat želi upisati studij, a dokumentacija se može poslati i preporučenom poštom. Prije prijave potrebno je provjeriti broj preostalih mjesta i uslove za konkretni studijski program.

Ko mora polagati prijemni?

Prijemni ispiti u drugom roku predviđeni su za kandidate koji konkurišu na:

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

Fakultet elektrotehnike

Medicinski fakultet

studijski program Građevinarstvo na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu.

Ispiti će biti održani 31. augusta u 10 sati, a kandidati trebaju imati važeći dokument sa fotografijom.

Na studijskim programima bez prijemnog ispita rangiranje će se vršiti na osnovu uspjeha iz srednje škole, ocjena iz relevantnih predmeta te rezultata eksterne mature ili drugog završnog ispita.

Poseban raspored za Akademiju dramskih umjetnosti

Kandidate koji konkurišu na Akademiju očekuje nekoliko faza prijemnog ispita. Kvalifikacioni dio bit će održan 31. augusta u 10 sati, rad s kandidatima koji prođu dalje zakazan je za 1. septembar, dok će završni eliminacioni ispit biti 2. septembra.

Privremena rang-lista bit će objavljena 2. septembra, a konačna 7. septembra.

Kada stižu rezultati?

Privremene rang-liste za fakultete bit će objavljene 1. septembra, dok će konačne biti dostupne 7. septembra.

Kandidati koji ostvare pravo na upis moći će ga završiti u periodu od 8. do 11. septembra 2026. godine.

Važno je da kandidati koji su konkurisali u prvom roku, ali nisu ostvarili pravo na upis, moraju ponovo podnijeti prijavu za drugi upisni rok.

Šta treba od dokumentacije?

Uz prijavu se prilažu diploma o završenoj srednjoj školi i svjedočanstva svih razreda, izvod iz matične knjige rođenih te uvjerenje o državljanstvu koje nije starije od šest mjeseci.

Za pojedine studijske programe potrebna je i dodatna dokumentacija. Kandidati za Fakultet za tjelesni odgoj i sport moraju dostaviti ljekarsko uvjerenje, dok je za studij Glume na Akademiji dramskih umjetnosti potrebno priložiti ljekarsko uvjerenje i dvije fotografije u boji.

Kandidati koji su srednju školu završili van BiH trebaju dostaviti priznatu obrazovnu dokumentaciju ili dokaz o pokrenutom odnosno završenom postupku priznavanja kvalifikacije.

Drugi upisni rok tako će biti nova šansa za sve koji žele postati studenti Univerziteta u Tuzli, ali je prije prijave važno provjeriti ima li još slobodnih mjesta na željenom programu i da li se polaže prijemni ispit.