UNTZ objavio konačne rang liste za upis studenata

Univerzitet u Tuzli (UNTZ) objavio je rang liste za upis studenata u 1. ciklus studija akademske 2026./2027. godine.

Rang liste su rezultat provedenih konkursnih procedura, bodovanja i eventualnih žalbenih postupaka, a kandidati sada mogu sa sigurnošću znati svoj status u odnosu na izabrani studijski program.

Objavom konačnih rang lista, počinje i zvanični upis primljenih kandidata, koji se u većini slučajeva vrši u narednim danima prema rasporedima koje propisuje svaka ustanova pojedinačno.

Budući studenti obavezni su dostaviti originalnu dokumentaciju ili ovlaštenu kopiju, uključujući svjedodžbe, diplomu, izvod iz matične knjige rođenih te druge tražene dokumente.

Rang liste su dostupne za sve fakultete, a konačni spisak studenata možete pronaći OVDJE