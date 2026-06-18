Svečana promocija Univerziteta u Tuzli: Nove generacije stručnjaka spremne za tržište rada

Danas je u BKC-u TK održana svečana promocija diploma za 315 diplomanata i magistranata različitih fakulteta i studijskih programa. Promocija je okupila studente, njihove porodice, prijatelje i profesore, a održana je u godini kada Univerzitet obilježava 50 godina postojanja. Iz Univerziteta su poručili da sticanje diplome predstavlja važan životni i profesionalni korak, ali i obavezu kontinuiranog usavršavanja i sticanja novih znanja. Naglašeno je da su u vremenu brzih promjena cjeloživotno učenje i prilagođavanje tržištu rada ključni za profesionalni uspjeh diplomanata.

„Ovo je simbolični trenutak kada Univerzitet u Tuzli bh. društvu proslijeđuje doktore, učitelje, inženjere i druge stručnjake kako bi služili ovome društvu u oblastima i strukama za koje su se obrazovali na Univerzitetu u Tuzli“, rekao je Amir Karić, rektor Univerziteta u Tuzli.

„Ove četiri godine su bile veoma izazovne, trebalo je dosta truda, rada i odricanja, ali sve je dobro proteklo, imala sam podršku prijatelja, porodice, stekla nova poznanstva, tako da sve u svemu jedno prelijepo iskustvo“, kazala je Andrea Nikolić, diplomantica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta UNTZ