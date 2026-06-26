Studentske lige na Univerzitetu u Tuzli od septembra donose odbojku i košarku

Studentske lige na Univerzitetu u Tuzli od naredne akademske godine trebale bi biti proširene novim sportskim disciplinama, odbojkom i košarkom.

O nastavku podrške sportskim aktivnostima studenata razgovarano je tokom sastanka ministra za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damira Gazdića s predstavnicima Studentskog parlamenta Univerziteta u Tuzli i Centra za sport, kulturu i umjetnost Univerziteta u Tuzli.

Predsjednica Studentskog parlamenta Univerziteta u Tuzli Vedrana Vuković i sekretar Centra za sport, kulturu i umjetnost Univerziteta u Tuzli Alan Alagić uručili su zahvalnicu ministru Gazdiću za podršku sportskim aktivnostima studenata i doprinos afirmaciji takmičenja na Univerzitetu u Tuzli.

Zahvalnica je dodijeljena kao izraz zahvalnosti za prepoznavanje značaja i podršku nagrađivanju studenata pobjednika studentskih liga koje zajednički organizuju Centar za sport, kulturu i umjetnost Univerziteta u Tuzli i Studentski parlament Univerziteta u Tuzli.

Tokom sastanka ministar Damir Gazdić istakao je opredijeljenost Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona da i u narednom periodu nastavi pružati podršku aktivnostima koje okupljaju studente kroz sport, zdrav način života i jačanje studentske zajednice.

Predstavnici Studentskog parlamenta i Centra za sport, kulturu i umjetnost predstavili su dosadašnje rezultate studentskih takmičenja, te najavili proširenje studentskih liga od naredne akademske godine.

Od septembra je planirano uvođenje odbojke i košarke, čime će studentima biti omogućene dodatne prilike za aktivno bavljenje sportom, druženje i razvoj takmičarskog duha.

Sagovornici su se usaglasili da je potrebno nastaviti jačanje saradnje između Ministarstva za kulturu, sport i mlade TK, Univerziteta u Tuzli i Studentskog parlamenta Univerziteta u Tuzli.

Cilj je studentima omogućiti kvalitetnije uslove za učešće u različitim sportskim aktivnostima i takmičenjima.