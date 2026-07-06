BiH protiv Srbije u kvalifikacijama: Zmajevi večeras na teškom gostovanju

BiH protiv Srbije večeras u Beogradu igra utakmicu šestog kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, a pred košarkaškim Zmajevima je jedan od najtežih ispita u ovom ciklusu.

Selektor Dario Gjergja za duel sa Srbijom neće moći računati na Edina Atića, koji je doputovao s ekipom, ali zbog povrede, odnosno istegnuća aduktora, neće biti u mogućnosti da nastupi.

U rosteru reprezentacije BiH za večerašnji susret nalaze se Amar Alibegović, Adin Vrabac, Eman Šertović, Amar Gegić, Stefan Simanić, Aleksandar Lazić, Darko Talić, Alija Islamović, Kenan Kamenjaš, Asim Gutić, Alen Pjanić i Luka Garza.

Zmajevi su svjesni da ih protiv jedne od najkvalitetnijih reprezentacija Evrope očekuje izuzetno težak zadatak, ali iz bh. tabora poručuju da u Beograd nisu stigli bez ambicija. Iako je Srbija favorit, reprezentativci BiH najavljuju borbu od prve do posljednje minute.

“Neće biti lagana utakmica. Srbija je jedna od najjačih ekipa u Evropi, ali mi ćemo dati sve od sebe i pokušati ostvariti pobjedu”, istakao je bh. reprezentativac Alen Pjanić.

Utakmica BiH protiv Srbije počinje večeras u 20 sati, a direktan TV prenos osiguran je na kanalu Arena 1 Premium.