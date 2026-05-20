Kako vježbanje kod kuće pretvoriti u zdrav način života

Vježbanje kod kuće: Mnoge žene suočavaju se s istim izazovom kada je riječ o fizičkoj aktivnosti – trening započnu s velikim entuzijazmom, ali vrlo brzo izgube motivaciju i odustanu.

Upravo zato stručnjaci ističu da vježbanje ne bi trebalo posmatrati kao obavezu, već kao dio svakodnevnog načina života i ulaganje u vlastito zdravlje.

O tome kako razviti održivu fitness rutinu govorila je Marina Bošnjaković, diplomirana trenerica fitnessa, nutricionistica i osnivačica brenda Beastie. Tokom dvije decenije rada i iskustva stečenog kroz individualne treninge sarađivala je s više od hiljadu klijenata, razvijajući pristup koji kombinuje trening i pravilnu ishranu prilagođenu potrebama pojedinca.

Prema njenim riječima, najveća greška početnika jeste želja za brzim rezultatima i prevelik broj promjena odjednom. Mnogi odmah uvode stroge dijete, intenzivne treninge i kupuju opremu, što često dovodi do umora, pada motivacije ili čak povreda. Naglašava da tijelu treba postepen i uravnotežen pristup.

Za osobe koje nikada nisu trenirale, kao i one sa zdravstvenim problemima ili povredama, preporučuje se konsultacija sa stručnjakom koji može procijeniti početno stanje i kreirati individualni program. Kako ističe, brojni online treninzi nisu prilagođeni svakome i mogu biti neadekvatni za osobe sa specifičnim potrebama.

Ženama koje imaju malo slobodnog vremena savjetuje da počnu s dva do tri treninga sedmično u trajanju do 40 minuta. Takav tempo omogućava organizmu da se postepeno prilagodi i olakšava stvaranje navike. Nakon određenog perioda cilj bi trebao biti redovno vježbanje tri puta sedmično u trajanju od 45 do 60 minuta.

Kada je riječ o izboru aktivnosti, preporučuje vježbe koje aktiviraju cijelo tijelo, poput čučnjeva, iskoraka, mrtvog dizanja, sklekova i veslanja u pretklonu. Ističe i važnost svakodnevnog hodanja, barem 20 minuta dnevno.

Posebnu pažnju, naglašava, treba posvetiti pravilnom izvođenju vježbi kako bi se izbjegle povrede. Pokreti moraju biti kontrolisani, bez naglih trzaja, a važno je pratiti reakcije vlastitog tijela i prilagoditi intenzitet ukoliko se pojavi bol ili nelagoda.

Govoreći o motivaciji, Bošnjaković ističe da ona nije dovoljna sama po sebi. Smatra da su disciplina i dosljednost ključ uspjeha. Jasno definisani i realni ciljevi, nagrade za ostvarene rezultate te podrška prijatelja ili partnera mogu pomoći u održavanju kontinuiteta.

Kada je riječ o ishrani, ističe da bez obzira na cilj – mršavljenje, jačanje ili održavanje forme – organizmu je potreban dovoljan unos kvalitetnih proteina, kao i uravnotežen unos ugljikohidrata, zdravih masti i vlakana. Jednako važna je i redovna hidratacija.

Na kraju poručuje da održiv fitness stil života ne podrazumijeva stroga pravila i odricanja, već ravnotežu i kontinuitet. Povremeni izleti iz rutine nisu problem ukoliko većinu vremena čine zdrave navike, fizička aktivnost i briga o vlastitom zdravlju.