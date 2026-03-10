Za sport u Tuzlanskom kantonu planirano 3,7 miliona KM

Vlada je danas utvrdila uslove, kriterije i postupak za raspodjelu planiranih 3,7 miliona KM sa potrošačke jedinice Tjelesna kultura i sport za 2026. godinu.

Ovom odlukom predviđena su tri javna poziva za raspodjelu sredstava. Za Javni poziv za sufinansiranje projekata i programa sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta planirano je 1.841.000 KM, za dodjelu sportskih stipendija 300.000 KM, dok je za projekte rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata predviđeno 729.000 KM.

Preostali dio sredstava raspoređivat će se posebnim odlukama i putem javnih nabavki. Ta sredstva namijenjena su, između ostalog, za sufinansiranje rada Sportskog saveza Tuzlanskog kantona, Sportskog saveza lica sa invaliditetom TK i Školskog sportskog saveza TK, zatim za podršku Fudbalskom savezu TK, klubovima u kolektivnim sportovima koji nastupaju u evropskim klupskim takmičenjima, kao i nadležnim granskim savezima za organizaciju reprezentativnih takmičenja na području kantona.

Dio sredstava planiran je i za rad Savjeta za sport, izradu Strategije razvoja sporta, te druge aktivnosti definisane Odlukom i odredbama Zakona o sportu.

Posebnim odlukama moći će se finansirati i projekti koji nisu bili planirani na početku godine, a koji se pokažu hitnim ili značajnim za razvoj sporta u Tuzlanskom kantonu. U okviru tih sredstava predviđena je i podrška nadležnim državnim granskim sportskim savezima za odlazak reprezentativaca sa područja kantona na najveća međunarodna sportska takmičenja.