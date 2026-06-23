Vlada TK utvrdila izmjene Zakona o policijskim službenicima

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima TK i uputila ga u dalju skupštinsku proceduru.

Predložene izmjene odnose se na preciznije uređivanje policijskih ovlaštenja, radno-pravni status policijskih službenika, napredovanje u službi, godišnje odmore, privremena raspoređivanja, kao i rokove u internim i disciplinskim postupcima.

Jedna od važnijih izmjena odnosi se na identifikaciju policijskih službenika tokom postupanja. Predviđeno je da uniformisani policijski službenik, na zahtjev osobe prema kojoj primjenjuje policijsko ovlaštenje, tu osobu informiše o svom imenu, prezimenu i broju službene policijske iskaznice.

Iz Vlade TK navode da je cilj izmjena jasnije uređivanje primjene policijskih ovlaštenja, među kojima su privođenje i zadržavanje, izdavanje upozorenja i naredbi, vođenje pismenih i elektronskih evidencija, službeni razgovori i prikupljanje obavještenja.

Predloženim rješenjima dodatno se naglašavaju principi zakonitosti, transparentnosti i odgovornosti u radu policije, a zakon se usklađuje i s novim propisima iz oblasti zaštite ličnih podataka.

Kako je navedeno, cilj je efikasnije funkcionisanje Uprave policije MUP-a TK, posebno imajući u vidu kadrovske izazove sa kojima se suočava policijski sistem.