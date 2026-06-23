Nastavljeno potpisivanje ugovora: Domovima zdravlja u TK 3,05 miliona KM podrške

Domovima zdravlja u TK nastavljeno je potpisivanje ugovora o dodjeli i korištenju sredstava za podršku primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a danas su ugovore potpisali direktori domova zdravlja u Gradačcu, Živinicama, Lukavcu, Čeliću, Kalesiji i Srebreniku.

Ugovore je sa direktorima potpisala ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Dušanka Bećirović, čime je nastavljen proces realizacije kantonalne podrške javnim zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite. Prethodno su ugovori potpisani sa prvom grupom domova zdravlja.

Za ove namjene ukupno je osigurano 3 miliona i 50 hiljada KM, u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2026. godinu, kojim je Skupština TK izvršila raspodjelu sredstava podrške domovima zdravlja.

Iako je primarna zdravstvena zaštita u nadležnosti gradova i općina, iz Vlade TK ističu da kantonalni nivo vlasti na ovaj način dodatno pomaže lokalnim zajednicama i zdravstvenim ustanovama, s ciljem stvaranja kvalitetnijih uslova za pružanje zdravstvenih usluga građanima.

Ministrica Bećirović kazala je da su sredstva namijenjena za konkretna ulaganja u domove zdravlja, od nabavke medicinske i nemedicinske opreme, do rekonstrukcije, adaptacije i investicionog održavanja objekata.

“Primarna zdravstvena zaštita je prva i najbliža usluga građanima. Upravo zato je važno da domovi zdravlja imaju bolje uslove za rad, savremeniju opremu i mogućnost da realiziraju projekte koji su im najpotrebniji. Ovo je podrška kantonalnog nivoa lokalnim zajednicama, ali prije svega pacijentima koji svakodnevno koriste usluge domova zdravlja”, kazala je ministrica Bećirović.

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić istakao je da se ovim zaokružuje važan ciklus kantonalne podrške domovima zdravlja u Tuzlanskom kantonu.

“Iako je primarna zdravstvena zaštita u nadležnosti gradova i općina, smatramo da kantonalni nivo vlasti ima odgovornost da, u skladu sa mogućnostima, pomogne tamo gdje građani najdirektnije ostvaruju svoja prava iz oblasti zdravstvene zaštite. Domovi zdravlja su prva adresa pacijenata i svako ulaganje u njihovu opremu, objekte i uslove rada znači konkretniju, dostupniju i kvalitetniju uslugu za naše građane. S druge strane, kvalitetnom primarnom zdravstvenom zaštitom rasteretit ćemo sekundarni i tercijarni nivo zaštite, kako bi pacijenti na ovom nivou imali više pažnje i kvalitetniju zdravstvenu njegu”, kazao je premijer Halilagić.

Direktori domova zdravlja naglasili su da će ova sredstva omogućiti realizaciju projekata koje ustanove, posebno u manjim lokalnim zajednicama, teško mogu same finansirati.

Direktor Doma zdravlja Gradačac Aron Mulahalilović kazao je da ova podrška za tu zdravstvenu ustanovu znači mogućnost unapređenja uslova rada i kvaliteta zdravstvenih usluga koje se pružaju građanima.

Iz Doma zdravlja Lukavac naglašeno je da su ovakva ulaganja važna jer se direktno odražavaju na dostupnost i kvalitet usluga pacijentima, dok je direktor Doma zdravlja Živinice istakao da će sredstva biti usmjerena u projekte koji će zdravstvenim radnicima omogućiti bolje uslove rada, a građanima kvalitetniju i efikasniju zdravstvenu zaštitu.

Današnjim potpisivanjem nastavljen je proces realizacije jednog od značajnijih oblika podrške kantonalnog nivoa primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a domovima zdravlja u TK sredstva će biti važna podrška u unapređenju opreme, objekata i uslova rada.