Vlada Federacije Bosne i Hercegovine izdvojila je novih pet miliona KM za socijalnu zaštitu u FBiH, odnosno za osam kapitalnih ulaganja koja obuhvataju dnevne centre za djecu s teškoćama u razvoju, sigurnu kuću, centre za socijalni rad, javne kuhinje i nove smještajne kapacitete.

Programi su usvojeni na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, a najveći pojedinačni iznos, 1,74 miliona KM, namijenjen je poboljšanju prostornih i tehničkih uslova u centrima za socijalni rad širom Federacije BiH.

Dodatnih 1,2 miliona KM osigurano je za unapređenje prostornih i tehničkih kapaciteta organizacija koje pružaju usluge socijalnog zbrinjavanja i socijalne podrške.

Za dva dnevna centra za djecu s teškoćama u razvoju izdvojeno je ukupno 700.000 KM. Od tog iznosa, 400.000 KM namijenjeno je za opremanje Dnevnog centra na Ilidži, dok će 300.000 KM biti usmjereno za izgradnju Dnevnog centra u Posušju.

Ulaganje u Dnevni centar na Ilidži nastavak je projekta koji Federalno ministarstvo rada i socijalne politike podržava od 2024. godine, kada je za ovaj centar bilo predviđeno 450.000 KM.

Nastavlja se i ulaganje u prvu Sigurnu kuću u Zapadnohercegovačkom kantonu. Nakon što je 2024. godine za njenu izgradnju osigurano 500.000 KM, novim programom izdvojeno je dodatnih 500.000 KM za opremanje Sigurne kuće u Ljubuškom.

Za izgradnju novih smještajnih objekata Prihvatnog centra „Duje“ osigurano je 400.000 KM, dok je isti iznos predviđen za kapitalna ulaganja u javne kuhinje u Federaciji BiH.

Dodatnih 60.000 KM namijenjeno je rješavanju stambenog pitanja djece posebne kategorije civilnih žrtava rata na području Općine Novo Sarajevo.

Nova ulaganja u socijalnu zaštitu u FBiH nastavak su višegodišnjeg povećanja kapitalne podrške ovom sistemu. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je tokom 2024. godine samo za infrastrukturne projekte u 42 centra za socijalni rad izdvojilo dva miliona KM.

Još dva miliona KM te godine bila su usmjerena na jačanje kapaciteta centara za redovno poslovanje i rješavanje upravnih postupaka.

Za kapitalna ulaganja u ustanove za zbrinjavanje na nivou Federacije BiH tokom 2024. godine osigurano je tri miliona KM, dok je u 2025. godini dodatnih dva miliona KM bilo namijenjeno kapitalnim projektima neprofitnih organizacija koje pružaju različite socijalne usluge u zajednici.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je tokom prethodne tri godine u razvoj socijalnih usluga širom Federacije BiH uložilo gotovo 15 miliona KM.

Novih pet miliona KM za socijalnu zaštitu u FBiH usmjereno je na infrastrukturu i usluge koje bi trebale dugoročno unaprijediti uslove rada ustanova i organizacija, kao i dostupnost podrške njihovim korisnicima.