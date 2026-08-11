Vlada TK osigurala 650.000 KM za zdravstvenu zaštitu povratnika

Adin Jusufović
Vlada TK

Zdravstvena zaštita povratnika u Republiku Srpsku i ove godine bit će omogućena u javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona, za šta je Vlada TK osigurala 650.000 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj sjednici donijela je Odluku o ostvarivanju prava iz primarne zdravstvene zaštite povratnika u Republiku Srpsku, čime je nastavljena višegodišnja praksa pružanja zdravstvenih usluga ovoj kategoriji stanovništva.

Odlukom je omogućeno da povratnici koriste zdravstvene usluge u svim javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona, a definisani su i izvori finansiranja tih prava.

Zdravstvena zaštita povratnika obuhvata primarnu zdravstvenu zaštitu, specijalističko-konsultativne usluge i vanbolničku dijagnostiku.

Za provođenje ove mjere iz Budžeta Tuzlanskog kantona izdvojeno je ukupno 650.000 KM, a svakom domu zdravlja na području Kantona bit će raspoređeno po 50.000 KM.

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