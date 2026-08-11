Profesionalni vatrogasci predali svoje potpise za povoljnije penzionisanje

Profesionalni vatrogasci u FBiH predali su danas Federalnoj upravi civilne zaštite inicijativu sa više od 800 potpisa kojom traže pokretanje procedure za osiguravanje povoljnijih uslova za penzionisanje. Inicijativa je uručena privremeno postavljenom direktoru FUCZ-a Aldinu Brašnjiću.

Vatrogasci traže izmjene i dopune Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, kojima bi za profesionalne vatrogasce bio uveden povoljniji način obračuna penzije, po modelu koji već važi za policijske službenike u Federaciji BiH. Njihov zahtjev je da Federalna uprava civilne zaštite potrebne izmjene pripremi i uputi u parlamentarnu proceduru u roku od 15 dana.

Jedan od prijedloga je da se prilikom obračuna penzije uzme pet najpovoljnijih godina radnog staža. Predstavnici vatrogasaca upozoravaju da sadašnji način penzionisanja ne odgovara težini i rizicima njihovog posla, navodeći da u pojedinim kantonima profesionalni vatrogasci nakon završetka radnog vijeka odlaze u penziju sa iznosom od oko 800 KM.

Prema procjenama predstavnika vatrogasaca, provođenje predloženih izmjena predstavljalo bi dodatno opterećenje za budžet Federacije BiH od približno 400.000 KM godišnje. O ovoj inicijativi već su razgovarali sa federalnim ministrom rada i socijalne politike, od kojeg su, kako navode, dobili podršku, dok je načelna podrška stigla i nakon kontakata sa federalnim ministrom finansija.

Podršku inicijativi dao je i direktor FUCZ-a Aldin Brašnjić, ističući da povoljniji penzioni status profesionalnih vatrogasaca ne treba posmatrati kao privilegiju, već kao priznanje za godine rada na poslovima na kojima svakodnevno ugrožavaju vlastito zdravlje i život spašavajući ljude i njihovu imovinu. Nakon prijema inicijative potrebno je pribaviti mišljenja nadležnih institucija prije njenog upućivanja u parlamentarnu proceduru.

Brašnjić je najavio i razgovore sa premijerom Federacije BiH i nadležnim ministrima kako bi zahtjev bio pravno i finansijski definisan kroz izmjene Zakona. Podršku zahtjevima dao je i direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo Dženan Brkanić, koji je ukazao na težinu posla i posljedice koje dugogodišnji rad ostavlja na psihofizičko zdravlje vatrogasaca.

Profesionalni vatrogasci u FBiH još su krajem jula na zajedničkom sastanku u Sarajevu dogovorili nastup prema nadležnim institucijama, s ciljem poboljšanja svog statusa nakon završetka radnog vijeka. Današnjim predavanjem više od 800 potpisa njihov zahtjev zvanično je upućen Federalnoj upravi civilne zaštite.