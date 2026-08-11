Profesionalni vatrogasci u FBiH traže povoljnije uslove za penziju, a inicijativu sa više od 800 potpisa danas će u Sarajevu predati Federalnoj upravi civilne zaštite.

Sastanak predstavnika profesionalnih vatrogasaca iz više gradova Federacije BiH sa privremeno postavljenim direktorom Federalne uprave civilne zaštite Aldinom Brašnićem zakazan je za danas u 9:30 sati.

Kako su saopćili PVJ Vatrogasci Mostar, sastanku bi trebali prisustvovati predstavnik vatrogasaca Profesionalne vatrogasne jedinice Kantona Sarajevo Mirsad Karić, komandant Profesionalne vatrogasne jedinice Zenica Nermin Mujkanović i predstavnik mostarskih vatrogasaca Blaženko Martinović.

Tokom sastanka Federalnoj upravi civilne zaštite bit će predata inicijativa kojom profesionalni vatrogasci traže pokretanje procedure pred nadležnim institucijama kako bi im bili omogućeni povoljniji uslovi za ostvarivanje prava na penziju.

Traže izmjene Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu

Predstavnici vatrogasaca očekuju da Federalna uprava civilne zaštite inicijativu za izmjene i dopune Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu u što kraćem roku proslijedi u daljnju proceduru.

Njihov zahtjev je da se za profesionalne vatrogasce predvidi povoljniji način obračuna penzije, po modelu koji se u Federaciji BiH primjenjuje za policijske službenike.

Vatrogasci traže da Federalna uprava civilne zaštite u roku od najkasnije 15 dana pripremi potrebne izmjene zakona i uputi ih u parlamentarnu proceduru.

Kako navode, o ovoj inicijativi već su razgovarali sa federalnim ministrom rada i socijalne politike, od kojeg su dobili podršku, dok je, prema njihovim informacijama, načelnu podršku dao i federalni ministar finansija.

Također tvrde da su podršku dobili od zastupnika i delegata u Parlamentu Federacije BiH, kako iz stranaka vlasti, tako i iz opozicije.

Više od 800 vatrogasaca podržalo inicijativu

Profesionalni vatrogasci iz cijele Federacije BiH sastali su se 28. jula u prostorijama Profesionalne vatrogasne jedinice u Sarajevu, kada je kao zajednički cilj istaknuto poboljšanje njihovog statusa nakon završetka radnog vijeka.

Tom prilikom prikupljeno je više od 800 potpisa podrške inicijativi.

Prema procjenama predstavnika vatrogasaca, omogućavanje povoljnijih uslova za penzionisanje predstavljalo bi dodatno godišnje opterećenje za budžet Federacije BiH od oko 400.000 KM.

Ističu da profesionalni vatrogasci obavljaju jedan od najzahtjevnijih i najrizičnijih poslova, tokom kojeg se svakodnevno izlažu opasnostima po život i zdravlje prilikom gašenja požara i spašavanja ljudi i njihove imovine.

Radno mjesto sa povećanim rizikom

Vatrogasci podsjećaju da Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu profesionalne vatrogasne jedinice definiše kao jednu od ključnih operativnih snaga u zaštiti života i zdravlja građana, imovine i okoliša.

Njihovi poslovi uključuju intervencije na visinama i u dubinama, spašavanje iz ruševina, djelovanje na vodi i pod vodom, kao i intervencije u otrovnim, zapaljivim i eksplozivnim sredinama.

Prema procjeni rizika, radno mjesto profesionalnog vatrogasca smatra se radnim mjestom sa povećanim rizikom, jer ni uz provođenje svih mjera zaštite nije moguće u potpunosti ukloniti opasnosti kojima su vatrogasci izloženi tokom intervencija.

Uprkos tome, pri ostvarivanju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja profesionalni vatrogasci u FBiH, kako ističu, nisu prepoznati kao posebna kategorija.

Dodatno upozoravaju da je značajan broj profesionalnih vatrogasaca radio tokom ratnog i poratnog perioda, kada su primanja bila znatno niža, što danas utiče na visinu njihovih penzija.

Navode i da priroda ovog posla kod brojnih vatrogasaca tokom godina ostavlja posljedice po zdravlje, zbog čega smatraju da bi profesionalni vatrogasci u FBiH trebali imati povoljnije uslove za penziju i drugačiji način obračuna penzijskih prava.