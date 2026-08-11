Izdvojeno 420.000 KM za socijalne usluge i prevenciju maloljetničkog prestupništva

Socijalne usluge i prevencija maloljetničkog prestupništva u Tuzlanskom kantonu u 2026. godini bit će podržani sa ukupno 420.000 KM, nakon što je Vlada TK dala saglasnost na dva programa raspodjele sredstava.

Za Program podrške prevenciji socijalne isključenosti i razvoju socijalnih usluga planirano je 400.000 KM. Novac će biti dodjeljivan organizacijama i udruženjima za projekte usmjerene na pomoć socijalno ugroženim pojedincima i porodicama, djeci i mladima sa najtežim oblicima invaliditeta, osobama sa invaliditetom, starijim osobama i porodicama koje se nalaze u kriznim situacijama.

Podrška obuhvata, između ostalog, nabavku prehrambenih i higijenskih paketa i ogrjeva, habilitacijske i rehabilitacijske programe, pomoć i njegu u kući, savjetovanje, sigurne kuće, hraniteljstvo i druge vaninstitucionalne oblike socijalne zaštite.

Za Program prevencije maloljetničkog prestupništva i ovisnosti za 2026. godinu izdvojeno je dodatnih 20.000 KM. Sredstva će biti namijenjena sufinansiranju projekata udruženja i organizacija koje rade na prevenciji rizičnih ponašanja, maloljetničkog prestupništva i ovisnosti.

Vlada TK na sjednici je usvojila i izvještaje o izvršenju Budžeta za prvih šest mjeseci ove godine i utrošku tekuće rezerve.

Odobrena su i sredstva za nekoliko manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton, 2.000 KM Udruženju „Moja istina“ Gračanica za projekat „Roze oktobar u Gračanici“, 5.000 KM Općini Kladanj za refundaciju troškova manifestacije „Dani Djevojačke pećine“ i 3.000 KM Vokalnom ansamblu Bosanke za manifestaciju „Uhvati ritam“.

Crvenom križu Tuzlanskog kantona dodijeljena je i pomoć iz kantonalnih robnih rezervi zbog angažmana i podrške osobama koje su učestvovale u gašenju požara na lokalitetu Pauč na području Kladnja.