Identifikovani maloljetnici koji su tokom vikenda oštetili klupe i automobile u Tuzli

RTV SLON
Tužilaštvo Tuzlanskog kantona potvrdilo je da su identifikovana maloljetna lica koja su tokom proteklog vikenda počinila više djela vandalizma u Tuzli. U noći sa subote na nedjelju, grupa maloljetnika oštetila je klupe, automobile i druge objekte, čime je pričinjena značajna materijalna šteta i narušena sigurnost javnih prostora.

Zahvaljujući brzoj reakciji policijskih službenika, počinioci su ubrzo identifikovani, a protiv njih se provode daljnje procesne radnje. Tužilaštvo podsjeća da ovakva ponašanja nisu samo društveno neprihvatljiva, već su i zakonom kažnjiva. Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine propisuje odgovornost maloljetnika za različite oblike imovinskih i drugih krivičnih djela, a u težim slučajevima može se izreći i kazna maloljetničkog zatvora.

Prema podacima Tužilaštva TK, samo u prvih devet mjeseci ove godine zaprimljena su 52 izvještaja u kojima su maloljetnici počinioci krivičnih djela, dok je procesuirano 45 takvih predmeta. Istovremeno je zaprimljeno 87 predmeta u kojima su maloljetnici bili oštećeni, a riješen je 91 slučaj u istom periodu.

Iz Tužilaštva podsjećaju da odgovornost ne snose samo institucije, nego i porodica. Roditelji i staratelji imaju zakonsku obavezu da prate ponašanje svoje djece, razgovaraju s njima i pravovremeno reaguju, kako bi se spriječile ozbiljne posljedice.

Uništavanje javne imovine nije dječija šala, nego čin koji nanosi štetu cijeloj zajednici. Zajedničkom odgovornošću, kažu iz Tužilaštva, moguće je spriječiti slične događaje i učiniti grad sigurnijim mjestom za sve građane.

