Predložen pritvor za Elvisa Selimovića zbog ubistva brata

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona je sudiji za prethodni postupak Kantonalnog suda Tuzla stavilo prijedlog za određivanje mjere pritvora za Elvisa Selimovića (44) iz Tuzle zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo.

Selimović je osumnjičen da je u kasnim večernjim satima 2. maja 2026. godine u porodičnoj kući u tuzlanskom naselju Miladije iz automatske puške ispalio najmanje sedam hitaca u brata Eldina, nanio mu više prostrelnih povreda u predjelu grudnog koša, stomaka, ruku i nogu i usmrtio ga. Ubistvu je prethodio verbalni sukob koji su braća imala tokom dana na drugoj lokaciji u Tuzli.

Uviđaj na mjestu događaja je obavio dežurni tužilac u saradnji sa istražiteljima Sektora kriminalističke policije MUP-a TK. Policijski istražitelji su u jutarnjim satima 3. maja locirali i lišili slobode osumnjičenog.

Nakon kriminalističke obrade Selimović je predat u nadležnost Tužilaštva. Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenog.

U toku su sva potrebna vještačenja i istražne radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele ubistva.