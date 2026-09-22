Električni automobili dostigli rekordni udio na tržištu EU

Električni automobili dostigli su rekordni udio na tržištu EU, nakon što su u augustu činili 31 posto novih registracija automobila, pokazuju najnoviji preliminarni podaci Evropskog opservatorija za alternativna goriva, EAFO.

Tokom augusta u zemljama Evropske unije obuhvaćenim najnovijim podacima registrovano je 182.548 novih potpuno električnih automobila. U poređenju s istim mjesecom prošle godine, broj registracija povećan je za 50,8 posto.

Rast je zabilježen na svim tržištima za koja su dostupni podaci za august, a posebno se izdvaja Francuska, gdje je broj novih električnih automobila više nego udvostručen. Rast registracija u toj zemlji iznosio je 112,8 posto, dok su snažna povećanja zabilježena i u Finskoj, Njemačkoj i Češkoj.

Njemačka je istovremeno imala najveći broj novih registracija među posmatranim tržištima, sa 68.980 električnih vozila tokom augusta.

Električni automobili sve zastupljeniji na evropskim cestama

Najnoviji podaci potvrđuju nastavak snažnog rasta potražnje za vozilima na baterijski pogon. Već u prvoj polovini 2026. godine električni automobili činili su 20,7 posto svih novih registracija u EU, dok je godinu ranije njihov udio iznosio 15,6 posto. Od januara do kraja juna registrovano je više od 1,22 miliona novih potpuno električnih vozila.

Uporedo sa rastom broja električnih vozila širi se i infrastruktura za njihovo punjenje. Prema podacima EAFO-a, u Evropskoj uniji je u augustu bilo evidentirano 1.159.838 javno dostupnih mjesta za punjenje, što predstavlja rast od 13,6 posto u odnosu na isti period prošle godine.

Podaci za august još su preliminarni. Za 13 članica EU dostupni su podaci zaključno s augustom, dok se za ostale zemlje najnoviji podaci odnose na juli.