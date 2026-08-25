Porasla prodaja električnih automobila zbog visokih cijena goriva

Nedžida Sprečaković
Visoke cijene goriva ubrzale prodaju električnih automobila u Evropi
Visoke cijene goriva ubrzale prodaju električnih automobila u Evropi/ Foto: Ilustracija

Prodaja električnih automobila u Evropi snažno raste, a među glavnim razlozima su visoke cijene goriva, državne subvencije i sve veći izbor pristupačnijih električnih vozila.

Prema podacima iz automobilske industrije, u Evropskoj uniji je tokom prvih šest mjeseci ove godine prodano više od 1,2 miliona električnih vozila, što predstavlja rast od 40,5 posto u odnosu na isti period prošle godine.

Električni automobili tako su činili 20,7 posto ukupne prodaje novih vozila u EU. Rast je nastavljen i u julu, kada su na 16 najvećih evropskih tržišta registracije električnih vozila povećane za 13 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine. Njihov udio u ukupnim registracijama dostigao je 25,7 posto.

Posebno snažan rast zabilježen je u Francuskoj, gdje su električna vozila u julu činila rekordnih 35 posto novih registracija, dok je njihov udio godinu ranije bio 17 posto. Rast potražnje podstakao je i program subvencioniranog leasinga namijenjen kupcima s nižim prihodima.

Proizvođači istovremeno na tržište uvode sve više jeftinijih modela. U Velikoj Britaniji električna vozila u julu su činila više od polovine Renaultovih narudžbi, dok je električni Renault 5 bio najprodavaniji električni model ovog proizvođača na britanskom tržištu.

Visoke cijene naftnih derivata dodatno su povećale interes kupaca, a rast potražnje bilježi se i na tržištu polovnih električnih vozila. Ipak, daljnje širenje elektromobilnosti u Evropi i dalje koči nedovoljan broj javnih punionica, posebno za vozače koji žive u stanovima i nemaju mogućnost punjenja vozila kod kuće.

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