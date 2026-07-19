Cijena dizela u BiH premašila tri KM, u Tuzli litar oko 2,77 KM

Cijena dizela u BiH u posljednjih sedam dana porasla je i do 25 feninga po litru, a na pojedinim benzinskim pumpama već je premašila granicu od tri KM.

Prema podacima dostupnim u nedjelju, 19. jula, najviša cijena dizela zabilježena je u Teočaku, gdje litar košta 3,20 KM. Najpovoljniji dizel može se pronaći u Cazinu, po cijeni od 2,29 KM po litru.

U Tuzli je za litar dizela potrebno izdvojiti oko 2,77 KM, dok benzin košta približno 2,67 KM. U Sarajevu se cijena dizela kreće oko 2,74 KM, a benzina oko 2,69 KM po litru