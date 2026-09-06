Promatrački let iznad BiH od 7. do 11. septembra: Građani nemaju razloga za zabrinutost

RTV SLON

Promatrački let iznad BiH bit će realiziran od 7. do 11. septembra u okviru međunarodnog Ugovora „Otvoreno nebo“, saopćilo je Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine.

Let će realizirati Rumunija u saradnji sa zemljama BENELUX-a, Španijom i Portugalom, uz učešće institucija Bosne i Hercegovine.

Za ovu aktivnost bit će korišten avion Antonov An-30 iz sastava rumunskih zračnih snaga, posebno opremljen senzorima i kamerama za snimanje teritorije u skladu s pravilima Ugovora „Otvoreno nebo“.

Iz Ministarstva odbrane BiH naglašavaju da je riječ o unaprijed planiranoj i najavljenoj aktivnosti, zbog čega građani koji narednih dana primijete ovaj avion iznad Bosne i Hercegovine nemaju razloga za zabrinutost.

Snimanje će biti obavljano certificiranim senzorima, koje će prije početka aktivnosti pregledati nadležni stručnjaci Oružanih snaga BiH.

Tačna putanja i vrijeme promatračkog leta iznad BiH bit će utvrđeni tokom zajedničkih priprema međunarodnih delegacija nakon njihovog dolaska na Međunarodni aerodrom Sarajevo.

U realizaciji aktivnosti učestvovat će Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH, Ministarstvo vanjskih poslova BiH, Ministarstvo komunikacija i prometa BiH i Međunarodni aerodrom Sarajevo.

Ugovor „Otvoreno nebo“ omogućava državama članicama promatračke letove iznad teritorija drugih članica s ciljem prikupljanja podataka o vojnim snagama i njihovim aktivnostima, ali i jačanja međusobnog povjerenja.

Bosna i Hercegovina ovom ugovoru pristupila je 2003. godine i od tada učestvuje u realizaciji ovakvih aktivnosti.

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