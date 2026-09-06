Požari u TK: Vatra zahvatila minska područja, zatražen helikopter OS BiH

RTV SLON
Civilna zaštita: Vodostaj Modraca u porastu, više intervencija vatrogasaca
Foto: Ilustracija kreirana uz pomoć AI

Požari u Tuzlanskom kantonu zabilježeni su na više lokacija tokom protekla 24 sata, a najteža situacija je na području Živinica i Kladnja, gdje se vatra proširila na nepristupačan i miniran teren.

Vatrogasci u Tuzli intervenisali su na tri lokacije, u Husinu i ulici Zvonka Cerića gorjela je šuma, dok je u Ljubačama vatra zahvatila nisko rastinje.

Na području Lukavca evidentirane su četiri intervencije. Gorjelo je nisko rastinje u Novom Naselju, Bistarcu i Turskom Lukavcu, dok su u Dobošnici, na području Cibrića, zabilježena dva požara, jedan šumski i jedan požar niskog rastinja.

Vatrogasci su intervenisali i u Gradačcu, gdje je u Zelinji Srednjoj gorjelo nisko rastinje, dok je u Banovićima u ulici Alije Izetbegovića gorjelo putničko vozilo.

Na području Živinica zabilježeno je više intervencija zbog požara niskog rastinja u Đurđeviku, Dubravama Donjim i Lukavici.

Najozbiljnija situacija je u Mjesnoj zajednici Repuh, gdje je požar i dalje aktivan i proširio se na minsko polje. Tokom noći čule su se detonacije, a zbog opasnog i nepristupačnog terena gašenje sa zemlje je znatno otežano.

Zbog toga je Federalnoj upravi civilne zaštite upućen zahtjev za angažovanje helikoptera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Požari u Tuzlanskom kantonu aktivni su i na području Kladnja. Na lokalitetu Svojčica vatra se također proširila na minirano i nepristupačno područje, zbog čega je direktno gašenje otežano.

Na terenu su radnici JP Šume Tuzlanskog kantona i pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kladanj, koji pokušavaju spriječiti širenje vatre prema dijelovima terena koji nisu minirani.

I za područje Kladnja upućen je zahtjev za angažovanje helikoptera Oružanih snaga BiH.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Požari u Tuzlanskom kantonu: Gorjele šume, nisko rastinje, deponije i kuća,...

Vijesti

Više požara na području TK: U Kladnju vatra i dalje nije...

Vijesti

Požari širom TK: Vatrogasci na visini zadatka

BiH

Helikopter OSBiH gasio požar kod Drežnice, izbačeno 22.000 litara vode

Vijesti

Požar kod Kalesije i dalje aktivan: Vatrogasci uspjeli zaštititi kuće, problem...

Vijesti

Požar kod Kalesije se postepeno smiruje, na terenu vatrogasci iz više...

BiH

Hrvatska od marta ukida rampe na autocestama: Šta to znači za vozače iz BiH

Magazin

Platnene vrećice za namirnice treba prati češće nego što mislimo

Vijesti

Haris Tabaković najbolji igrač Salzburga u augustu: Navijači nagradili sjajnu formu

Vijesti

Preminuo glumac iz popularne serije „Ezel“: Serhat Mustafa Kılıç pronađen mrtav u svom domu

Vijesti

Esmir Bajraktarević zablistao protiv Ajaxa: Ušao s klupe pa sjajnim golom potvrdio pobjedu PSV-a

Učitati više