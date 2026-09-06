Preminuo glumac iz popularne serije „Ezel“: Serhat Mustafa Kılıç pronađen mrtav u svom domu

Serhat Mustafa Kılıç, poznati turski glumac kojeg publika pamti i po ulozi u popularnoj seriji „Ezel“, pronađen je mrtav u svom domu u Istanbulu. Imao je 51 godinu.

Turski mediji navode da se glumac nekoliko dana nije javljao bliskim osobama, nakon čega su otišli do njegovog stana u četvrti Kağıthane.

Kılıç je pronađen bez znakova života u dnevnom boravku, a po dolasku ekipa hitne pomoći mogla je samo potvrditi njegovu smrt. Policija je obavila uviđaj i pokrenula istragu kako bi bile utvrđene sve okolnosti smrti.

Tačan uzrok smrti Serhata Mustafe Kılıça za sada nije zvanično saopćen, a više informacija trebalo bi biti poznato nakon završetka potrebnih medicinskih i forenzičkih analiza.

Serhat Mustafa Kılıç rođen je 8. jula 1975. godine u Ankari. Studirao je pozorište na Univerzitetu Bilkent, a tokom višegodišnje karijere ostvario je brojne uloge na televiziji, filmu i pozorišnim scenama.

Publika širom regiona pamti ga po ulogama u turskim serijama „Ezel“, „Seksenler“, „Söz“ i „Kuruluş: Osman“. Glumio je i u filmovima „Veda“, „Kış Uykusu“, „Nokta“ i „Mavzer“.

Vijest da je Serhat Mustafa Kılıç pronađen mrtav izazvala je brojne reakcije njegovih kolega i publike koja ga je pratila kroz brojne televizijske i filmske uloge.