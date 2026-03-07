Holivudski glumac tokom podcasta nosio trenerku reprezentacije BiH

Poznati portorikanski glumac Benicio Del Toro privukao je pažnju korisnika društvenih mreža nakon što se pojavio snimak njegovog gostovanja u podcastu „Backstage“, na kojem nosi trenerku reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Iako je podcast objavljen još u februaru ove godine, tek nedavno se na Instagramu pojavio isječak iz emisije na kojem se vidi da holivudski glumac na sebi ima sportsku jaknu sa oznakama reprezentacije BiH.

Detalj nije promakao korisnicima društvenih mreža, pa su se ubrzo pojavili brojni komentari.

„Benicio nosi trenerku sa bosanskom oznakom. Mislim da je to sjajno“, napisao je jedan od korisnika Instagrama.

Video možete pogledati OVDJE.

Benicio Del Toro glumačku karijeru započeo je krajem osamdesetih godina, a tokom karijere osvojio je brojne nagrade, uključujući Oscara i Zlatni globus.

Ovaj poznati glumac već je ranije imao priliku posjetiti Bosnu i Hercegovinu. Del Toro je 2015. godine boravio u Sarajevu, gdje mu je na Sarajevo Film Festivalu uručeno Počasno Srce Sarajeva za doprinos filmskoj umjetnosti.

