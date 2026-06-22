FIPA i Agencija za promociju investicija Alžira razgovarale o jačanju saradnje

Direktor Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini, FIPA, Marko Kubatlija sastao se u Alžiru sa Omarom Rekkacheom, generalnim direktorom Agencije za promociju investicija Narodne Demokratske Republike Alžir, AAPI.

Sastanak je održan s ciljem jačanja i unapređenja ekonomske saradnje između Bosne i Hercegovine i Alžira, te stvaranja novih mogućnosti za povezivanje investitora i poslovnih zajednica dvije zemlje.

Tokom sastanka, Kubatlija je predstavio rad FIPA-e, kao i usluge koje Agencija pruža stranim investitorima, od početne faze osnivanja kompanije do realizacije investicionih projekata. Istakao je i ključne privredne sektore u Bosni i Hercegovini koji imaju značajan potencijal za privlačenje stranih ulaganja, kao i dostupnu bazu investicijskih projekata.

Naglašeno je da susret predstavlja važan korak ka unapređenju bilateralne saradnje, koji bi mogao otvoriti nove mogućnosti i olakšati dolazak investitora na oba tržišta.

Sekretar Agencije Maida Bećirović prezentirala je poreski sistem Bosne i Hercegovine, kao i različite podsticaje koje nadležne institucije nude stranim investitorima. Govorila je i o pripremi Memoranduma o razumijevanju između dvije agencije, čije se potpisivanje očekuje u narednom periodu.

Potpisivanje Memoranduma trebalo bi dodatno formalizovati i ojačati saradnju FIPA-e i AAPI-ja, posebno u oblasti razmjene iskustava, promocije investicionih potencijala i podrške stranim investitorima.

S druge strane, Rekkache je predstavio investicijske potencijale Alžira, s posebnim fokusom na sektore poljoprivrede, energetike, turizma i rudarstva. Govorio je i o nadležnostima Agencije AAPI, te njenoj ulozi u podršci i promociji stranih ulaganja u Alžiru.

Sastanak je protekao u atmosferi otvorenog dijaloga i obostranog interesa za intenziviranje investicionih aktivnosti. Poseban naglasak stavljen je na stvaranje povoljnijeg ambijenta za investitore i jačanje ekonomskih odnosa između Bosne i Hercegovine i Narodne Demokratske Republike Alžir.