Ministarstvo TK upozorilo roditelje i kandidate: Bojkot sistema može ugroziti polaganje vozačkog ispita

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona upozorilo je roditelje i kandidate koji se osposobljavaju za vozače motornih vozila da bojkot informacionog sistema od strane pojedinih autoškola može ugroziti postupak polaganja vozačkog ispita.

Iz Ministarstva navode da je informacioni sistem uveden s ciljem da se osigura redovno pohađanje nastave kandidata za vozače, kao i kvalitetnija obuka budućih učesnika u saobraćaju.

Kako ističu, cilj je da kandidati budu bolje pripremljeni za samostalno i sigurno učešće u saobraćaju.

Međutim, iz Ministarstva upozoravaju da bojkot informacionog sistema, koji provode pojedine autoškole, može dovesti u pitanje ispunjavanje uslova potrebnih za pristupanje vozačkom ispitu.

Zbog toga su apelovali na roditelje i kandidate da se na vrijeme informišu i da ne budu dovedeni u zabludu netačnim ili nepotpunim informacijama.

Iz Ministarstva navode da razloge zbog kojih pojedine autoškole odbijaju koristiti informacioni sistem najbolje znaju njihovi vlasnici i odgovorna lica. Ipak, ističu da javnost treba biti upoznata s činjenicom da su u proteklom periodu provođeni pojačani nadzori nad radom autoškola.

Tokom tih nadzora, kako je saopšteno, utvrđene su određene nepravilnosti. U pojedinim slučajevima komisije Ministarstva zatekle su zaključane prostorije u terminima kada je, prema evidencijama, trebala biti realizovana teoretska nastava za kandidate.

Slične situacije evidentirane su i na lokacijama na kojima su organizovana predavanja iz oblasti pružanja prve pomoći, kada su predstavnici nadležnih institucija također zatekli zaključane prostorije.

Iz Ministarstva podsjećaju da je informacioni sistem uspostavljen u skladu sa članom 2. i članom 30. Pravilnika o načinu i uvjetima organiziranja ispita za vozača motornih vozila, objavljenog u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“, broj 46/12.

Naglašavaju i da zakonitost i usklađenost sistema sa važećim propisima do danas nije osporio nijedan nadležni organ.

Interes kandidata, sigurnost svih učesnika u saobraćaju i zakonitost procesa osposobljavanja, kako poručuju iz Ministarstva, moraju biti iznad pojedinačnih interesa.

Ministarstvo obrazovanja i nauke TK najavilo je da će i u narednom periodu nastaviti poduzimati mjere s ciljem osiguranja kvalitetnog, transparentnog i odgovornog osposobljavanja budućih vozača.