Prodaja imovine Rudnika Kreka mogla bi omogućiti uvezivanje staža rudarima

Prodaja neperspektivne imovine Rudnika mrkog uglja Kreka dobila je podršku federalnih vlasti kao jedan od mogućih načina za rješavanje višedecenijskog poreznog duga i stvaranje uslova za dostojanstven odlazak radnika u penziju.

Sljedeći ključni korak trebao bi biti usvajanje novih zakonskih rješenja kojima bi ovaj proces bio precizno uređen i ograničen.

Prema prvim analizama, ukupna vrijednost neperspektivne imovine RMU-a Kreka procjenjuje se na nekoliko desetina miliona maraka. Za sada je analiziran samo dio višemilionski vrijedne imovine, koja se, između ostalog, nalazi i na atraktivnim građevinskim lokacijama u Tuzli.

Zbog toga je aktuelni menadžment rudnika pokrenuo rješavanje pitanja koje je decenijama bilo zapostavljeno.

“Sva imovina RMU-a Kreka koja se vodi u našim poslovnim knjigama nalazi se pod hipotekom Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Eventualnom prodajom te imovine stvorile bi se mogućnosti za izmirenje obaveza prema fondovima koje su prijavljene u procesu konsolidacije, kao i tekućih obaveza. Time bi se stvorile pretpostavke za uvezivanje radnog staža radnika i izmirenje obaveza za njihovo tekuće penzionisanje. Prema onome što je do sada evidentirano u katastru i zemljišnim knjigama, stvoreni su uvjeti za eventualnu prodaju imovine u vrijednosti od oko 40 miliona maraka”, izjavio je direktor RMU-a Kreka Elnur Dizdarević.

Ideju su podržali federalni premijer i resorni ministar, a najavljeno je i pokretanje zakonskih procedura. Očekuje se podrška i ostalih parlamentarnih stranaka koje učestvuju u federalnoj vlasti.

“Pripremit ćemo zakonsko rješenje o konsolidaciji koje bi za Rudnik Kreka predstavljalo ogroman iskorak i veliki spas. Prodajom neperspektivne imovine mogli bismo stvoriti fondove za uvezivanje radnog staža rudarima za period u kojem doprinosi nisu plaćani, ali i stvoriti pretpostavke za daljnji razvoj rudnika”, kazao je premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić.

Dizdarević očekuje da će predložena zakonska rješenja dobiti potrebnu podršku, naglašavajući da bi prioritet trebali biti radnici i stabilizacija fondova kroz izmirenje obaveza.

“Vjerujem da će biti prepoznat društveni interes da radnici budu prioritet i da se omogući uvezivanje radnog staža, kao i stabilizacija fondova kroz izmirenje obaveza. Ne bi trebalo biti prepreka za usvajanje ovih izmjena zakona i očekujemo da će do njih na kraju doći”, rekao je Dizdarević.

Podršku ovakvom rješenju dao je i Sindikat rudara RMU-a Kreka. Iz Sindikata očekuju da će radnicima konačno biti omogućeno da normalno odlaze u penziju, da se doprinosi uplaćuju redovno i da se u potpunosti poštuju svi zakonski propisi tokom penzionisanja rudara.

Rudnik Kreka godinama je pri vrhu liste poreznih dužnika u Federaciji BiH. Ipak, iz federalnih vlasti poručuju da je finansijska dubioza stabilizovana, te da se novim zapošljavanjima rudara i modernizacijom proizvodnje pokušava spriječiti stečaj i osigurati nastavak rada rudnika.

“Perspektive u rudniku postoje. Informisani smo da je konkurs za prijem rudara izazvao veliko interesovanje i da se prijavio značajan broj kandidata. To pokazuje da ljudi ponovo vide priliku i vjeruju u ono što se radi”, istakao je Nikšić.

Direktor Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine Sanel Buljubašić naglasio je da je stabilno poslovanje rudnika važno za ukupni energetski sektor.

“Elektroprivreda Bosne i Hercegovine oko 80 posto električne energije proizvodi u termoelektranama, zbog čega je stabilnost rudnika od ključne važnosti za stabilnost energetskog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine. Svaka nova količina proizvedenog uglja doprinosi toj stabilnosti”, rekao je Buljubašić.

Na probleme u Rudniku Kreka godinama su upozoravali i federalni revizori, koji su izricali preporuke o hitnosti izmirenja obaveza za poreze i doprinose na isplaćene plate, kao i o potrebi rješavanja pitanja neperspektivne imovine.

Većinu tih preporuka, prema dostupnim nalazima, bivši menadžmenti rudnika nisu proveli.