Vlada TK traži održivo rješenje za izmirenje dugovanja Rudnika „Kreka“

Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila Informaciju Ministarstva finansija u vezi Molbe Rudnika uglja „Kreka“ za sačinjavanje novog reprograma dugogodišnjih neizmirenih prema Budžetu TK.

Ove obaveze trenutno iznose preko 10 miliona KM, bez uračunatih zateznih kamata koje prelaze 4,5 miliona KM. Podsjećamo, uprkos višestrukim reprogramima koje je Vlada odobrila u proteklim godinama, „Kreka“ nije poštovala ugovorene rokove, niti je od aprila 2022. godine uplatila ijednu marku na ime duga. Zbog nepoštovanja ugovornih obaveza, protiv Rudnika su pokrenuti sudski postupci, a glavni račun preduzeća je povremeno blokiran.

Ovakav odnos Rudnika prema svojim obavezama predstavlja finansijski teret za Budžet Tuzlanskog kantona i, posredno, za sve građane Kantona, te dodatno opterećuje rad institucija koje su dužne štititi javna sredstva. Vlada TK smatra nedopustivim dugogodišnje neizvršavanje obaveza i konstantno izbjegavanje dogovorenih modela otplate, posebno uzimajući u obzir značaj koji ova sredstva imaju za funkcionisanje kantonalnih institucija i javnih usluga.

Imajući u vidu sve navedeno Vlada je današnjim zaključkom S tim u vezi, današnjim Zaključkom zatražila od Zavisnog društva Rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla da, u smislu ranije obavljenih razgovora između predstavnika Rudnika „Kreka“ i predstavnika Tuzlanskog kantona o rješavanju pitanja međusobnih potraživanja, ponude Vladi Kantona dio neperspektivne nepokretne imovine u vlasništvu Rudnika „Kreka“ putem koje bi se mogao rješavati i umanjiti ukupan iznos potraživanja koji Tuzlansko kanton ima prema Združenom društvu „Kreka“ d.o.o. Tuzla po raznim potpisanim ugovorima i sporazumima.