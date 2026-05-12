Vlada FBiH odobrila uvezivanje staža za 16 radnika Rudnika Kreka

Vlada Federacije BiH donijela je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Odluku o uplati zaostalih obaveza za penzijsko i invalidsko osiguranje radi uvezivanja radnog staža radnicima Rudnika uglja Kreka d.o.o. Tuzla.

Odlukom je Rudniku uglja Kreka d.o.o. Tuzla odobreno uvezivanje radnog staža za 16 radnika koji su stekli uslove za penzionisanje. Za neuplaćene doprinose za PIO/MIO bit će izdvojeno ukupno 765.930,87 KM, a sredstva će biti isplaćena iz sredstava ovog rudnika.

Za realizaciju odluke zaduženi su JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Rudnik uglja Kreka d.o.o. Tuzla, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje i Porezna uprava Federacije BiH.