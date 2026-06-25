Požar na deponiji Uborak: Vlada FBiH odobrila 300 hiljada KM za hitne mjere

Požar na deponiji Uborak razlog je zbog kojeg je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na telefonskoj sjednici usvojila informaciju Federalnog ministarstva okoliša i turizma o potrebi hitne intervencije u otklanjanju štete.

Riječ je o šteti nastaloj kao posljedica požara na Regionalnoj deponiji Uborak, Buđevci, kojom upravlja JP Deponija d.o.o. Mostar.

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH zadužen je da osigura interventna finansijska sredstva u iznosu od 300.000 KM. Novac će biti usmjeren za korištenje air traktora za gašenje požara, osiguranje, saniranje i čišćenje požarišta, prevenciju nastanka novih požara, osposobljavanje i održavanje lokaliteta za pretovar prikupljenog otpada, te prijevoz i odlaganje otpada na druga odlagališta.

Sredstva će se moći koristiti i za druge nepredviđene troškove nastale zbog aktivnosti koje su neophodne za izvršavanje naredbi Štaba civilne zaštite Grada Mostara.

Grad Mostar zadužen je da osigura provođenje hitnih mjera, te da Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH dostavi potrebnu dokumentaciju i redovne izvještaje o realizaciji mjera.

U informaciji Federalnog ministarstva okoliša i turizma navedeno je da je Grad Mostar obavijestio Ministarstvo o razmjerama štete i potrebi hitnog djelovanja.

Prema dostavljenim informacijama, tokom jutarnjih sati došlo je do novog požara na dijelu deponije na kojem se nalaze automobilske gume. To je izazvalo dodatnu materijalnu štetu i dodatno ugrozilo normalno funkcionisanje deponije.

Iz Vlade FBiH navode da nastale okolnosti predstavljaju ozbiljan rizik za okoliš, javno zdravlje i nesmetano funkcionisanje sistema upravljanja otpadom na području Grada Mostara, ali i šireg područja koje koristi ovu deponiju.

Osim direktne štete na infrastrukturi i opremi, dodatni troškovi nastaju zbog gašenja požara, korištenja air traktora, osiguranja i čišćenja požarišta, provođenja mjera prevencije novih požara, privremenog pretovara otpada, njegovog transporta i odlaganja na drugim lokacijama.

Hitne mjere uključuju i aktivnosti potrebne za ponovno uspostavljanje funkcionalnosti deponije, kako bi se smanjile posljedice koje je izazvao požar na deponiji Uborak i omogućilo sigurnije upravljanje otpadom na ovom području.