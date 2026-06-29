Skoro 1,7 milijardi KM za TK: Vlada FBiH predstavila gdje je novac uložen

Za poticaje privredi u Tuzlanskom kantonu, iz nadležnosti Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, kroz 12 programa podrške razvoju privatnog sektora izdvojeno je 17.109.163,50 KM.

Podrška u oblasti rada i socijalne politike, kroz ulaganja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, u periodu od 2023. godine do kraja marta ove godine iznosila je 188.397.314,30 KM.

Značajan iznos usmjeren je i u saobraćajnu i komunikacijsku infrastrukturu. Kroz Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Autoceste FBiH i Ceste FBiH, u Tuzlanski kanton je uloženo ukupno 193.837.715,96 KM.

Najveći pojedinačni iznos odnosi se na sektor energije, rudarstva, industrije i namjenske industrije, gdje su ulaganja iznosila 535.101.477,38 KM. Najveći dio tog iznosa odnosi se na infrastrukturna ulaganja JP Elektroprivreda BiH u proizvodne i distributivne podružnice na području TK, u ukupnoj vrijednosti od 375.660.670 KM.

U okviru energetskog sektora navedeno je i da je BH Gas, kroz projekat gasovoda Kladanj, Sarajevo, realizirao ulaganja od 739.148,68 KM, dok je u okviru projekta Južna interkonekcija planirana izgradnja novog pravca gasovoda Kladanj, Tuzla, vrijednog 120 miliona KM.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva realiziralo je ulaganja od 85.644.547,11 KM, od čega je najveći dio, odnosno 80.947.306,59 KM, usmjeren na podršku poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju.

U obrazovanje i nauku na području Tuzlanskog kantona Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke uložilo je 4.276.986,13 KM, dok su ulaganja Federalnog ministarstva kulture i sporta iznosila 6.464.965,60 KM. Sredstva su, između ostalog, usmjerena na obrazovne projekte, studentski standard, nauku, sportsku infrastrukturu, te adaptaciju i rekonstrukciju institucija kulture.

Za podršku raseljenim osobama i povratku u Tuzlanskom kantonu izdvojeno je 38.948.407,06 KM kroz 15 programa Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica. Najveći dio odnosi se na izgradnju individualnih i višestambenih objekata, kao i na infrastrukturne projekte.

Podrška boračkoj populaciji u Tuzlanskom kantonu, iz nadležnosti Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, iznosila je ukupno 259.030.000 KM.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma realiziralo je projekte iz oblasti zaštite okoliša i razvoja turizma u iznosu od 5.434.690 KM, dok je Fond za zaštitu okoliša FBiH za projekte zaštite i očuvanja okoliša na području TK izdvojio 10.379.302,50 KM.

Putem Union banke d.d. Sarajevo realizirani su finansijski instrumenti u ukupnom iznosu od 16.734.657 KM, među kojima su stambeni krediti za mlade, krediti za energetsku efikasnost i sredstva kreditno-garantnog fonda.

Razvojna banka FBiH odobrila je kredite gradovima, općinama i javnim preduzećima na području Tuzlanskog kantona u ukupnom iznosu od 59.440.000 KM, namijenjene za infrastrukturne projekte i nabavku opreme, uključujući i projekte Rudnika mrkog uglja Banovići.

Federalno ministarstvo finansija izvršilo je transfere prema Tuzlanskom kantonu, gradovima i općinama u ukupnom iznosu od 174.172.528 KM. Najveći pojedinačni transfer odnosi se na Tuzlanski kanton i iznosi 116.812.237 KM, dok su među gradovima i općinama najviše sredstava dobili Tuzla, Gradačac i Gračanica.

BH Telecom je na području Tuzlanskog kantona realizirao ulaganja u razvoj telekomunikacijske infrastrukture u iznosu od 30.899.283 KM, kroz razvoj fiksne i mobilne mreže, te nabavku opreme.

Sastanak u Tuzli bio je prilika da se predstave dosadašnja ulaganja Vlade FBiH u TK, ali i najavi nastavak realizacije razvojnih programa, projekata i transfera u skladu s fiskalnim mogućnostima i strateškim prioritetima razvoja Federacije Bosne i Hercegovine.