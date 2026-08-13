Tuzla započinje vizionarski projekat stopostotne pokrivenosti javnim vodosnabdijevanjem

Vlada Tuzlanskog kantona osigurala je sedam miliona KM za realizaciju projekata kojima će biti unaprijeđeno vodosnabdijevanje na području Tuzle.

Ovi projekti uvršteni su u Program javnih investicija TK, dok su potrebna sredstva predviđena kroz Program vodnih naknada.

„Naime, grad Tuzla, evo, rješava dva bitna projekta vodosnabdijevanja. Potpisivanjem ovog ugovora stekli su se uslovi da gradovi i općine dakle Tuzla i Gradačac pokrenu proceduru javne nabavke kako bi naši građani, dakle, što ranije mogli imati kvalitetnije vodosnabdijevanje“ kazao je Fedahija Ahmetović ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK.

Ovim ulaganjima gradska vodovodna mreža trebala bi biti proširena na visinske zone Tuzle, odnosno do mjesnih zajednica i domaćinstava koja trenutno nemaju pristup javnom vodosnabdijevanju.

Cilj je da Tuzla postane prvi grad, odnosno lokalna zajednica u Bosni i Hercegovini, sa stopostotnom pokrivenošću javnim vodovodnim sistemom.

„Iz ovih sredstava ćemo realizovati Istočni krak, kako ga mi zovemo, to je nastavak vodosnabdjevanja, proširenja vodovodne mreže od Soline prema naseljima Svojtina, Tetima, Dokanj, Crno Blato, Hidani i jednog dijela prema Breškama. I u drugom dijelu, odnosno u drugom projektu iz ovih sredstava će se raditi zamjena, odnosno ugradnja novog cjevovoda od Termoelektrane do Lipnice gdje ćemo preći sa promjera Fi 200 na Fi 400 gdje ćemo obezbjedti nove kapacitete kako bismo u ovoj drugoj fazi realizacije mogli ići od Lipnice prema Breškama, Obodnici Avdibašićima sa ovim krakom vodosnavljevanja.” kazao je Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.

Iz tuzlanskog Vodovoda navode da je realizacija projekta započela ranije i da je dio planiranih radova već završen, ali da pred njima ostaje još značajan dio posla.

„Radi se o tome da treba izgraditi 5 rezervoara i 17 pumpnih stanica. Grad Tuzla, Služba za komunalne poslove i vodovod već su u fazi ili su izgradili 7 pumpnih stanica i 2 rezervoara. Drugi dio od ovih novaca je ustvari zamjena potisnog cjevovoda od Termoelektrane do Lipnice, radi se o četiri i nešto kilometra i moraju se stvoriti uslovi da bi se nastavilo od srednje Lipnice do Brešaka kako bi se tih pet mjesnih zajednica stavili na sistem javnog vodosnabdijevanja kako bi Grad Tuzla bio 100% pokriven javnim vodosnabdijevanjem.“ navodi Aid Berbić, direktor JPK Vodovod i kanalizacija Tuzla.

Grad Tuzla provodit će tenderske procedure, dok se trenutno, u saradnji sa nadležnim javnim preduzećem, pribavljaju potrebne dozvole.

Glavni projekat i njegova revizija već su završeni, a u okviru ranijih aktivnosti izgrađeno je sedam pumpnih stanica i dva rezervoara. Očekuje se da tenderske procedure budu okončane u naredna dva do tri mjeseca, kako bi potpisivanje ugovora i početak radova mogli uslijediti tokom kasne jeseni.

Za završetak kompletnog projekta bit će potrebno oko dvije godine.

„Jer se radi o ukupno 120 kilometara, u ovom trenutku je to negdje oko 50 kilometara mreže, tako da radi se o različitim materijalima cijevi od aktilu i PHD o raznim profilima od minimalnih, onih 100mm do 400mm, tako da ima zaista puno posla.“ dodaje Berbić.

Iz Vodovoda ističu da je prije desetak godina javnim vodosnabdijevanjem bilo obuhvaćeno tek između 65 i 70 posto područja Tuzle.

Rezervoari su tada imali manje kapacitete, nisu redovno održavani, dok su pogoni bili opremljeni starijom mehanizacijom, a raspoložive količine vode često bile na minimumu, zbog čega su u sušnim periodima bili česti prekidi u snabdijevanju.

U međuvremenu su gubici u sistemu značajno smanjeni, što je stvorilo uslove za proširenje vodovodne mreže prema cijelom gradu i okolnim mjesnim zajednicama.