Večeras u Sarajevu koncert grupe The Prodigy: Važne informacije za posjetitelje

Večeras na stadionu Grbavica u Sarajevu nastupa kultni britanski bend The Prodigy, a organizatori iz Garden of Dreams objavili su važne informacije i preporuke za sve posjetitelje.

Kapije stadiona bit će otvorene od 18:30 sati, dok muzički program počinje u 19:00 sati. Ulazak na stadion bit će moguć najkasnije do 21:30 sati, zbog čega organizatori pozivaju publiku da dođe ranije kako bi izbjegla gužve.

Za one koji još nisu kupili ulaznice, na biletarnici Stadiona Grbavica bit će dostupna veoma ograničena količina ulaznica.

Izmjene u saobraćaju

Zbog održavanja koncerta, od 16:30 do 02:00 sata bit će na snazi privremena izmjena režima saobraćaja, koju će provoditi policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo.

Saobraćaj će biti potpuno obustavljen, osim za vozila iz članova 125. i 126. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, na dijelu Bulevara Ivice Osima, od raskrsnice s ulicama Put Mladih Muslimana i Azize Šaćirbegović do raskrsnice s ulicom Hamdije Čemerlića.

Obustava će biti i u ulici Topal Osman-paše, na dijelu od raskrsnice s ulicom Kemala Kapetanovića do raskrsnice s Bulevarom Ivice Osima, uz preusmjeravanje saobraćaja.

Prilaz stadionu bit će omogućen pješačkim zonama iz pravca Bulevara Ivice Osima i ulice Topal Osman-paše, pa se posjetiteljima preporučuje da dolazak planiraju u skladu s izmijenjenim režimom saobraćaja.

Šta nije dozvoljeno unositi?

U prostor događaja zabranjeno je unositi vlastita alkoholna i bezalkoholna pića u PVC ambalaži, limenkama ili staklenim flašama. Nije dozvoljen ni unos dezodoransa, parfema, hladnog oružja, pirotehnike i drugih predmeta koji mogu ugroziti sigurnost.

Zabranjen je i unos profesionalne audio, foto i video opreme, uključujući profesionalne kamere, mikrofone, stative, gimbale i selfie štapove. Na cijelom lokalitetu strogo je zabranjena i upotreba dronova.

Organizatori pozivaju posjetitelje da poštuju sigurnosne mjere, upute osoblja i policije.

Plaćanje i sadržaji na stadionu

Na šankovima će biti omogućeno plaćanje Visa karticama, koje organizatori preporučuju zbog brže usluge, ali će biti moguće plaćati i gotovinom.

Na stadionu će biti postavljen dovoljan broj šankova i toaleta, dok će organizacioni tim biti dostupan posjetiteljima za dodatne informacije i pomoć.

Ambalažni otpad ide na reciklažu

Garden of Dreams i Ekopak organizovali su odvojeno prikupljanje ambalažnog otpada tokom koncerta. Ekopak je osigurao namjenske vreće, dok će KJKP RAD prikupljeni otpad preuzeti i uputiti na reciklažu.

Organizatori navode da je cilj saradnje dodatno unaprijediti održivost i odgovorno upravljanje otpadom tokom velikih događaja.

Večerašnji nastup The Prodigy, uz podršku regionalnih i domaćih izvođača, bit će održan nakon višemjesečnih priprema i postavljanja velike scenske infrastrukture na stadionu Grbavica.