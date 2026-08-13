Lana Pudar odustala od polufinala u Parizu, fokus na jaču disciplinu

Najbolja bosanskohercegovačka plivačica Lana Pudar odustala je od nastupa u večerašnjem polufinalu utrke na 100 metara delfin na Evropskom prvenstvu u Parizu.

Pudar je jutros kroz kvalifikacije izborila plasman u polufinale, ali je odlučila odustati kako bi sačuvala snagu za utrku na 200 metara delfin, koja je njena najjača disciplina.

Umjesto Pudar, u večerašnjem polufinalu nastupit će Britanka Emily Richards, koja je bila prva rezerva.

Utrka na 200 metara delfin na programu je 15. augusta u jutarnjim satima, kada će Pudar pokušati izboriti plasman u završnicu.