Lana Pudar odustala od polufinala u Parizu, fokus na jaču disciplinu

Selma Jatić
Lana Pudar
Foto: Facebook - Lana Pudar/Arhiva

Najbolja bosanskohercegovačka plivačica Lana Pudar odustala je od nastupa u večerašnjem polufinalu utrke na 100 metara delfin na Evropskom prvenstvu u Parizu.

Pudar je jutros kroz kvalifikacije izborila plasman u polufinale, ali je odlučila odustati kako bi sačuvala snagu za utrku na 200 metara delfin, koja je njena najjača disciplina.

Umjesto Pudar, u večerašnjem polufinalu nastupit će Britanka Emily Richards, koja je bila prva rezerva.

Utrka na 200 metara delfin na programu je 15. augusta u jutarnjim satima, kada će Pudar pokušati izboriti plasman u završnicu.

pročitajte i ovo

Vijesti

Lana Pudar među najboljima u Parizu: Večeras se bori za finale...

Vijesti

Lana Pudar završila nastup na 50 metara delfin na Evropskom prvenstvu...

Vijesti

Lana Pudar predvodi BiH na Evropskom prvenstvu u Parizu

BiH

BiH na Evropskom prvenstvu u Parizu: Avdić, Dračić, Kadić i Pudar...

Sport

Lana Pudar predvodi reprezentaciju BiH na Evropskom prvenstvu u Parizu

BiH

Mesud Pezer na Evropskom prvenstvu jedini predstavlja Bosnu i Hercegovinu

Vijesti

Večeras u Sarajevu koncert grupe The Prodigy: Važne informacije za posjetitelje

BiH

Ustavni sud BiH odbio Dodikovu apelaciju

Tuzla i TK

Tuzla započinje vizionarski projekat stopostotne pokrivenosti javnim vodosnabdijevanjem

Vijesti

Grad Tuzla izdvojio 36.300 KM za 15 manifestacija kulture

Vijesti

Vijeće mladih Grada Tuzla obilježilo devet godina rada i Međunarodni dan mladih

Učitati više