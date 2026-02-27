Federalna agencija u međunarodnoj misiji procjene upravljanja oduzetom imovinom

Predstavnici Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom od 23 – 26. februara 2026. godine učestvuju u Peer Review misiji Agencije za upravljanje oduzetom imovinom iz Kazakhstana (Recovered Assets Management Company – KUVA) u skladu sa smjernicama koje opisuju ciljeve, zadatke, odgovornosti i funkcije Kancelarije za upravljanje oduzetom imovinom.

Mandat efektivne Kancelarije za upravljanje imovinom uključuje korištenje „indikatora efektivnosti“ koje članovi Balkanske međuagencijske mreže za upravljanje imovinom (BAMIN) mogu koristiti kao mjeru za procjenu sopstvenog nivoa efektivnosti.

Na osnovu indikatora efektivnosti, koji su usaglašeni kroz intenzivne diskusije tokom BAMIN radionica, predstavnici Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom su, zajedno s predstavnicima Agencije za upravljanje oduzetom imovinom Sjeverne Makedonije i Agencije za povrat i upravljanje sredstvima stečenim krivičnim djelom (CARA) iz Nacionalnog centra za borbu protiv korupcije Moldavije, izvršili Peer Review misiju u Kazakhstanu.

U okviru ove misije održani su sastanci s predstavnicima KUVA-e, s ciljem razmjene iskustava i procjene usklađenosti njihovog rada s utvrđenim indikatorima efektivnosti u oblasti upravljanja oduzetom imovinom.

Stručni pregled predstavlja važnu priliku za članice BAMIN-a da prepoznaju eventualne nedostatke u vlastitim kapacitetima i nivou efikasnosti, te da dodatno unaprijede mehanizme upravljanja nezakonito stečenom imovinom u regionu.

Peer Review misijom se ostvaruju veliki pomaci u razmjeni informacija u različitim oblicima oduzimanja, preuzimanja i upravljanja različitim oblicima imovine, bilo da se radi o nekretninama, poslovnim udjelima, privrednim subjektima, gotovom novcu, pokretninama, kao i drugim oblicima imovine.

Ova misija međusobne procjene agencija za upravljanje oduzetom imovinom predstavlja poboljšanje efikasnosti i usklađenosti nacionalnih sistema sa međunarodnim standardima i najboljim praksama i ona djeluje kao mehanizam podrške, osiguravajući da agencije za upravljanje oduzetom imovinom aktivno rade na sveobuhvatnoj primjeni međunarodnih standarda, u cilju osiguranja efikasnog korištenja oduzete imovine.