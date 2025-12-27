Imovina bivšeg ministra sigurnosti BiH pravosnažno zaplijenjena u Crnoj Gori

Sud BiH prihvatio kauciju od 1,37 miliona KM za Nenada Nešića

Imovina bivšeg ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenada Nešića pravosnažno je zaplijenjena u Crnoj Gori, objavile su Vijesti.

Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore saopćilo je da je vijeće Viši sud u Podgorici rješenjem od 16. decembra ove godine odbilo kao neosnovanu žalbu podnesenu u korist okrivljenog Nenada Nešića, koji se tereti za produženo krivično djelo pranja novca, kao i žalbe njegove supruge i brata.

Kako navode Vijesti, žalba je bila izjavljena protiv ranijeg rješenja sudije za istragu tog suda iz marta ove godine, kojim je, na prijedlog Specijalnog državnog tužilaštva, određena privremena mjera osiguranja na njihovoj nepokretnoj imovini, zbog osnovane sumnje da je stečena kriminalnom djelatnošću.

Time je potvrđena zabrana raspolaganja imovinom koja se odnosi na dva luksuzna stana u Tivtu, površine 163,55 i 182,46 kvadratnih metara, sa dva garažna mjesta, koji se vode na Nenada Nešića. Njegovoj supruzi zabranjeno je raspolaganje stanom u Budvi, površine 74 kvadratna metra, sa garažom, dok se zabrana za njegovog brata odnosi na građevinsku parcelu površine 1.395 kvadratnih metara u mjestu Buljarica. Sve zabrane su upisane u katastar nepokretnosti.

