Ali Huremović
Sud BiH prihvatio kauciju od 1,37 miliona KM za Nenada Nešića

Sud Bosne i Hercegovine je u predmetu Esad Avdić i drugi donio rješenje kojim je prihvaćen prijedlog odbrane osumnjičenog Nenada Nešića o polaganju kaucije u iznosu od 1.370.000 KM, čime su mu ukinute ranije izrečene mjere zabrane.

Kako je saopćeno iz Suda BiH, ovom odlukom ukinuta je mjera zabrane putovanja, kao i obaveza povremenog javljanja državnim organima. Na snazi, međutim, ostaje mjera zabrane sastajanja s određenim osobama, čija će se opravdanost preispitati u roku određenom posljednjim rješenjem o kontroli mjera zabrane.

Sud je upozorio osumnjičenog Nešića da će u slučaju neodazivanja na pozive Suda ili Tužilaštva bez opravdanog razloga, ili ako se pojavi novi zakonski osnov za pritvor, kaucija biti ukinuta, a on ponovo pritvoren.

„Izrečena mjera obezbjeđenja prisustva može trajati do pravomoćnog okončanja krivičnog postupka ili do drugačije odluke Suda“, navedeno je u saopćenju.

Podsjetimo, Nešić je iz pritvora pušten 16. maja, nakon što je Sud BiH ukinuo pritvor i odredio mu mjere zabrane. On je ranije bio uhapšen krajem decembra prošle godine u okviru akcije “Tunel 2”, zajedno s Mirkonom Pandurevićem, generalnim direktorom „Romanijaputeva“, Srđanom Mijatovićem, izvršnim direktorom za ekonomsko-finansijske poslove u „Putevima RS“, te zaposlenikom te firme Mladenom Čajićem.

Tužilaštvo BiH ih tereti za niz teških krivičnih djela, među kojima su udruživanje radi činjenja krivičnih djela, pranje novca, zloupotreba položaja i primanje mita. Predmet istrage su, između ostalog, i sporni ugovori s firmom „Legend“ d.o.o., koja je, prema sumnjama, isporučivala abrazivne materijale po višestruko većim cijenama od tržišnih.

U trenutku hapšenja Nenad Nešić je obavljao dužnost ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine, a ostavku na tu funkciju podnio je 23. januara ove godine.

