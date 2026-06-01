Simaniću i Joviću još nije dostavljena optužnica za ubistva 829 Srebreničana

Zoranu Simaniću i Draganu Joviću, optuženim za učešće u ubistvima 829 zatočenika – muškaraca i dječaka bošnjačke nacionalnosti iz Zaštićene zone Ujedinjenih nacija “Srebrenica” – u julu 1995. godine, još uvijek nije dostavljena optužnica, potvrdili su za Detektor iz Državnog suda.

Sud BiH je naveo da je potvrđenu optužnicu pokušao dostaviti optuženima putem međunarodne pravne pomoći, odnosno uputio je zamolnicu nadležnom organu Republike Srbije.

“Sudu do danas nije dostavljena potvrda da je potvrđena optužnica Tužilaštva BiH uručena optuženim, te je dana 13. aprila 2026. godine urgirao, putem Ministarstva pravde BiH, dostavu informacije o uručenju potvrđene optužnice optuženima”, naveli su iz Suda.

Optužnicom, koja je potvrđena u januaru, Simanić i Jović se terete da su, u periodu od 6. jula do 1. novembra 1995. godine, za vrijeme široko rasprostranjenog i sistematičnog napada, svjesno i htijući pružili pomoć članovima udruženog zločinačkog poduhvata (UZP).

Plan i cilj članova UZP-a je bio, kako se navodi, da zatvore i po kratkom postupku pogube a potom i zakopaju vojno sposobne muškarce Bošnjake iz Srebrenice, a žene, djecu i starce da prisilno premjeste iz enklave.

Prema optužnici, Simanić i Jović su učestvovali u realizaciji navedenog plana na način da su, nakon što je najmanje 829 zatočenika muškaraca i dječaka bošnjačke nacionalnosti s područja Bratunca prisilno dovedeno u osnovnu školu u naselju Roćević kod Zvornika, a zatim i do lokaliteta šljunkare na obali Drine u naselju Kozluk, s drugim njima poznatim osobama, pucajući iz vatrenog oružja, učestvovali u ubistvima zatočenika tokom cijelog dana.

“Na kojoj lokaciji je do kraja dana 15. jula 1995. godine lišeno života ne manje od 829 osoba, čiji posmrtni ostaci su naknadno zatrpani u masovne grobnice na navedenom lokalitetu, a nakon čega su njihovi posmrtni ostaci premješteni u više sekundarnih masovnih grobnica”, navodi se.

Simanić i Jović, kako su ranije naveli iz Tužilaštva BiH, osim BiH, imaju i državljanstvo Srbije.