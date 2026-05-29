Raspisana potjernica za Rankom Grabom

Sud Bosne i Hercegovine izdao naredbu za raspisivanje međunarodne potjernice za Rankom Grabom, optuženim za zločine počinjene u Bosanskom Novom nakon što nije dolazio na ročišta, potvrđeno je za Detektor.

Osim izdavanja naredbe za raspisivanje potjernice, iz Suda su naveli da je Grabu ranije i određen pritvor po prijedlogu Državnog tužilaštva.

Optuženi Grab početkom maja nije došao na ročište kada je bilo planirano iznošenje završnih riječi, na kojem je predsjedavajuća Sudskog vijeća Lejla Konjić Dragović rekla kako Sudska policija 4. maja nije zatekla optuženog Graba na adresi, kao i da im je njegova supruga rekla kako je on zadnje tri sedmice na liječenju u Srbiji.

Konjić Dragović je tada konstatovala da je Grab prekršio mjere zabrane, a Tužilaštvo predložilo raspisivanje međunarodne potjernice i određivanje pritvora s obzirom da se optuženi nije pojavio na ročištu.

Na ročištu koje je održano u novembru prošle godine, vještaci medicinske struke utvrdili su da je Grab sposoban dolaziti i pratiti suđenje. On se nije pojavio na ročištu kada je sutkinja Konjić Dragović rekla da je primio poziv 8. aprila, te da će optuženog naredni put dovesti Sudska policija.

Grab je optužen u predmetu u kojem su desetorica pravosnažno osuđena na ukupno 162 godine zatvora za zločine počinjene u junu 1992. u Alićima i Ekićima kod Bosanskog Novog, ali je postupak u odnosu na njega razdvojen zbog zdravstvenog stanja. Ranije je postupak iz istog razloga razdvojen i u odnosu na Ljubana Babića.