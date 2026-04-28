Mjere zabrane za Debevca i Mehmedagića ponovo na razmatranju

Sud je usvojio žalbu Federalnog tužilaštva i ukinuo ranije rješenje kojim su odbijene mjere zabrane za Ranka Debevca i Osmana Mehmedagića.

Riječ je o odluci Posebnog odjela za korupciju, organizirani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda Federacije BiH, nakon što je Federalno tužilaštvo uložilo žalbu na prethodno rješenje suda.

Za Ranka Debevca ranije su zatražene mjere zabrane napuštanja države, oduzimanje putnih isprava i zabrana sastajanja sa svjedocima, dok je za Osmana Mehmedagića zatražena zabrana sastajanja sa svjedocima.

Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 8. aprila 2026. godine čitanjem optužnice i iznošenjem uvodnih riječi.

Prema navodima optužnice, Debevec se tereti za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, krivotvorenje službene isprave, primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem, neovlašteno prisluškivanje i snimanje, te lažno predstavljanje.

Mehmedagiću se na teret stavljaju krivična djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja i krivotvorenje službene isprave.