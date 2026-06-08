SUD BiH: Danas presuda osmorici optuženih za zločine u Prijedoru

U Sudu Bosne i Hercegovine danas će biti izrečena prvostepena presuda u predmetu protiv osmorice optuženih za zločine protiv čovječnosti počinjene na području Prijedora u ljeto 1992. godine.

Za zločine počinjene krajem jula 1992. godine na području Ljubije kod Prijedora optuženi su: Miodrag Glušac, Ranko Babić, Ranko Došenović, Zdravko Panić, Trivo Vukić, Milan Vukić, Slobodan Knežević i Milorad Obradović.

Prema navodima iz optužnice, njima se sudi za učešće u nezakonitom zarobljavanju i zatvaranju 120 muškaraca u Domu u Miskoj Glavi, a potom i na stadionu u Ljubiji. Optužnica ih tereti za mučenja i ubistva ovih zarobljenika.

U četvrtak počinje saslušanje svjedoka u predmetu protiv Miroslava Kraljevića

Ove sedmice, tačnije u četvrtak, 11. juna, planirano je i saslušanje prvih svjedoka na suđenju načelniku Općine Vlasenica, Miroslavu Kraljeviću.

Kraljević je optužen za izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti. Tereti se da je 9. marta prošle godine, kao aktuelni načelnik općine, u izjavi za medije veličao osobe koje je Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) pravosnažno osudio za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine.

On je, tokom skupa povodom 32. godišnjice pogibije vojnika iz Dervente na vlaseničkom ratištu, iskazao veliko poštovanje Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću, izjavivši da se radi o “slavnim imenima koja treba pominjati”.

Nastavak ostalih suđenja za ratne zločine

Kako prenosi Detektor, tokom ove sedmice pred Sudom BiH biće nastavljeni sudski postupci za zločine počinjene na područjima: Kotor-Varoši, Sarajeva, Zvornika, Skender Vakufa, Sokoca, Bosanskog Novog.