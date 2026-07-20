Sud BiH potvrdio optužnicu protiv šest osoba zbog međunarodne trgovine drogom

Optužnica za organizovani kriminal potvrđena je pred Sudom Bosne i Hercegovine protiv šest osoba koje se terete za međunarodni promet većih količina kokaina i marihuane te druga krivična djela.

Optužnicom su obuhvaćeni Mile Rosić zvani Roske, Željko Radovanović zvani Krečo, Igor Vilotić zvani Giga, Goran Radić zvani Krtova, Samir Alagić zvani Alaga i Mile Ilić.

Prema navodima Tužilaštva BiH, većina optuženih je s područja Bijeljine i okoline, a u međusobnoj komunikaciji navodno su koristili kriptovane aplikacije Sky i Anom.

Terete se da su djelovali zajedno s pripadnicima drugih grupa i njima poznatim osobama iz Srbije, Holandije, Španije i drugih država te planirali i pripremali međunarodnu prodaju, kupovinu, prenos i prevoz opojnih droga.

Tužilaštvo navodi da su optuženi posredovali u kupovini i prodaji većih količina kokai