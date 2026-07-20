Sud BiH potvrdio optužnicu protiv šest osoba zbog međunarodne trgovine drogom

Ali Huremović
Sud BiH potvrdio optužnicu protiv šest osoba zbog međunarodne trgovine drogom

Optužnica za organizovani kriminal potvrđena je pred Sudom Bosne i Hercegovine protiv šest osoba koje se terete za međunarodni promet većih količina kokaina i marihuane te druga krivična djela.

Optužnicom su obuhvaćeni Mile Rosić zvani Roske, Željko Radovanović zvani Krečo, Igor Vilotić zvani Giga, Goran Radić zvani Krtova, Samir Alagić zvani Alaga i Mile Ilić.

Prema navodima Tužilaštva BiH, većina optuženih je s područja Bijeljine i okoline, a u međusobnoj komunikaciji navodno su koristili kriptovane aplikacije Sky i Anom.

Terete se da su djelovali zajedno s pripadnicima drugih grupa i njima poznatim osobama iz Srbije, Holandije, Španije i drugih država te planirali i pripremali međunarodnu prodaju, kupovinu, prenos i prevoz opojnih droga.

Tužilaštvo navodi da su optuženi posredovali u kupovini i prodaji većih količina kokai