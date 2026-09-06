Ermin Mahmić ponovo strijelac za Çorum, pogodio nakon ulaska s klupe

Ermin Mahmić nastavlja dobru golgetersku formu u Turskoj, a bh. reprezentativac postigao je pogodak u pobjedi Çoruma protiv Eyüpspora rezultatom 3:0.

Mahmić je utakmicu počeo na klupi, a priliku je dobio u 66. minuti kada je zamijenio Mohameda Diomandea.

Nakon ulaska u igru uspio se upisati u listu strijelaca i tako potvrditi pobjedu svoje ekipe u četvrtom kolu turske Superlige.

Za Ermina Mahmića ovo je bio drugi pogodak u drugom nastupu za Çorum.

Bh. reprezentativac bio je strijelac i u prethodnom kolu protiv Beşiktaşa. Çorum je tada poražen rezultatom 6:2, a Mahmić je i u toj utakmici priliku dobio s klupe.

Dvadesetjednogodišnji fudbaler ovog ljeta stigao je u Çorum, a njegov početak u novom klubu obilježila su dva pogotka u prva dva nastupa.

Ermin Mahmić je tako za kratko vrijeme pokazao da može biti značajna opcija u nastavku sezone, ali i dodatno skrenuo pažnju stručnog štaba reprezentacije Bosne i Hercegovine.