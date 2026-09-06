Esmir Bajraktarević zablistao protiv Ajaxa: Ušao s klupe pa sjajnim golom potvrdio pobjedu PSV-a

RTV SLON
Foto: PSV

Esmir Bajraktarević postigao je pogodak u velikoj pobjedi PSV-a protiv Ajaxa rezultatom 3:1 u derbiju nizozemske Eredivisie.

Bh. reprezentativac priliku je dobio u završnici susreta, a trebalo mu je svega nekoliko minuta na terenu da ostavi svoj trag.

Bajraktarević je u sudijskoj nadoknadi, u 90+2. minuti, zatresao mrežu Ajaxa i postavio konačnih 3:1.

PSV je poveo već u petoj minuti pogotkom Ricarda Pepija, dok je Tolu Arokodare u 23. minuti izjednačio na 1:1. Gosti su novu prednost stekli golom Lutsharela Geertruide u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena, a Esmir Bajraktarević u samom finišu stavio je tačku na pobjedu ekipe iz Eindhovena.

Pogodak bh. reprezentativca posebno dobija na značaju jer ga je postigao na Johan Cruijff Areni protiv jednog od najvećih rivala PSV-a.

Nakon pet odigranih utakmica PSV ima 13 bodova i nalazi se na prvom mjestu Eredivisie, uz četiri pobjede i jedan remi.

Za Esmira Bajraktarevića pogodak protiv Ajaxa predstavlja još jednu potvrdu da može napraviti razliku i kada priliku dobije s klupe, što svakako može radovati i stručni štab reprezentacije Bosne i Hercegovine.

pročitajte i ovo

Vijesti

Samed Baždar ponovo briljirao u Belgiji: Dva gola za pet minuta,...

Vijesti

Demirović ušao s klupe i postigao fantastičan pogodak za Stuttgart

Newsletter

Ništa od dolaska Bajraktarevića u Hajduk: Transfer navodno nije bio ni...

Vijesti

Baždar s dva gola donio ubjedljivu pobjedu St. Truidenu

Vijesti

Muharemović odličan u remiju Leedsa i Brentforda

Sport

Bajraktarević upisao prve minute u sezoni: PSV ubjedljiv protiv Utrechta

Vijesti

Preminuo glumac iz popularne serije „Ezel“: Serhat Mustafa Kılıç pronađen mrtav u svom domu

Vijesti

Samed Baždar ponovo briljirao u Belgiji: Dva gola za pet minuta, u vrhu liste strijelaca

BiH

Stanje na cestama u BiH: Duge kolone na izlazu iz zemlje, radovi usporavaju saobraćaj

Istaknuto

Tuzla servis: U SHMP pruženo 252 zdravstvene usluge

BiH

Husejnija džamija u Gradačcu obilježava 200 godina: Svečano otvorenje danas

Učitati više