Stanje na cestama u BiH: Duge kolone na izlazu iz zemlje, radovi usporavaju saobraćaj

Stanje na cestama u BiH jutros je uglavnom povoljno, a na većini putnih pravaca saobraća se bez vanrednih ograničenja. Ipak, vozači trebaju računati na povremena usporavanja zbog radova, izmijenjenog režima saobraćaja, kao i duža zadržavanja na pojedinim graničnim prelazima.

Duge kolone putničkih vozila zabilježene su na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila trenutno su do 30 minuta.

Duža čekanja moguća su i zbog registracije putnika prema novom sistemu ulaska i izlaska u zemlje Evropske unije, EES-u.

Na autocesti A1 za sva motorna vozila zatvorena je dionica Kakanj–Lašva, gdje je saobraćaj preusmjeren dvosmjerno na suprotnu stranu autoceste.

Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila–Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja–Nemila, pa se vozila preusmjeravaju na magistralnu cestu M17. Na dionici autoceste Sarajevo zapad–Lepenica, zbog radova, saobraćaj se odvija preticajnom trakom.

Na magistralnim cestama Dobro Polje–Miljevina i Jablanica–Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo vozilima do 3,5 tone.

U Podmilačju, na magistralnoj cesti Jajce–Crna Rijeka, zbog radova se saobraća usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Sličan režim važi i na Rostovu, na putu Bugojno–Novi Travnik, gdje se radnim danima od 7 do 16:30 sati saobraća usporeno.

Radovi se izvode i na magistralnoj cesti Podromanija–Sumbulovac, na prevoju Romanija, gdje je u toku izgradnja dodatne trake za spora vozila, kao i na cesti Mostar–Čitluk–brdo Hum, gdje se svakog dana osim nedjelje od 7 do 16 sati vozila propuštaju naizmjenično.

Stanje na cestama u BiH danas će dodatno biti izmijenjeno i na području Visokog. Zbog održavanja humanitarne utrke i šetnje od 11 do 12 sati bit će obustavljen saobraćaj na gradskim ulicama koje pripadaju regionalnim cestama Visoko–Kiseljak i Visoko–Kakanj.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je Karakaj otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

Vozačima koji danas kreću na put preporučuje se da prije polaska provjere stanje na cestama u BiH, posebno ukoliko putuju prema graničnim prelazima na sjeverozapadu zemlje.