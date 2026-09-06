Tuzla servis: U SHMP pruženo 252 zdravstvene usluge

RTV SLON
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Foto: RTV Slon

TUZLA SERVIS 06.09.2026.

 

*** VODOVOD – Dio ulice Mušinac bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija se očekuje u toku dana. Uredno je vodosnabdijevanje svih ostalih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je četiri puta, evidentirano je pet krivičnih djela, dogodilo se jedanaest saobraćajnih nezgoda, dva ostala događaja.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 252 zdravstvene usluge.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je 4 intervencije.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 3 bebe, jedna djevojčica i dva dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen je jedan dječak.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

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