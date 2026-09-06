Samed Baždar ponovo briljirao u Belgiji: Dva gola za pet minuta, u vrhu liste strijelaca

RTV SLON
Foto: St. Truiden

Samed Baždar nastavlja odličnu golgetersku formu u Belgiji, a reprezentativac Bosne i Hercegovine postigao je dva pogotka u ubjedljivoj pobjedi St. Truidena protiv RAAL La Louvierea rezultatom 4:0.

Domaći tim poveo je u 41. minuti pogotkom Ryana Merlena, dok je Robert-Jan Vanwesemael u 54. minuti povećao prednost na 2:0.

Potom je uslijedio period utakmice u kojem je glavnu ulogu preuzeo bh. napadač.

Baždar je u 73. minuti iskoristio asistenciju Abdoulayea Sissaka i pogodio za 3:0, a samo pet minuta kasnije još jednom je zatresao mrežu gostiju i postavio konačnih 4:0.

Za Sameda Baždara ovo su bili treći i četvrti pogodak u belgijskom prvenstvu ove sezone. Posebno impresivno djeluje podatak da je sva četiri gola postigao u posljednja dva prvenstvena nastupa.

Prethodno je dva puta bio strijelac i u gostujućoj pobjedi St. Truidena nad Antwerpom rezultatom 4:1. Baždar je tako do četiri prvenstvena gola stigao za svega 146 minuta provedenih na terenu.

Sa četiri pogotka Samed Baždar nalazi se među vodećim strijelcima belgijske Pro League, čime je na najbolji način najavio nastavak sezone.

Dvadesetdvogodišnji napadač ovog ljeta stigao je u St. Truiden, a nakon početnog perioda prilagođavanja vrlo brzo je počeo pokazivati golgeterski potencijal zbog kojeg se od njega mnogo očekuje i u reprezentaciji Bosne i Hercegovine.

Baždar je rođen u Srbiji i nastupao je za mlađe reprezentativne selekcije Srbije, ali je kasnije odlučio igrati za Bosnu i Hercegovinu. Nakon oproštaja Edina Džeke od reprezentacije, jedan je od igrača koji konkurišu za mjesto u napadu Zmajeva.

 

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